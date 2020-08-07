Ürkün: Likiditenin kısılması kur oynaklığını düşürebilir
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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Ürkün, Merkez Bankası’nın açıklamasında TL likiditesinin kısılacağı anlamı çıktığını ifade ederek, “TL’nin piyasadan çekilmesiyle kur oynaklığını biraz daha düşürebilir” dedi.