Yeni güvenli liman ‘Gümüş’

Pandemi süreciyle güvenli liman etiketine sahip değerli metallere dünya genelinde ilgi arttı. A Para’da yayına katılan Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, gümüşün seyrini değerlendirdi. Bircan, gümüşün son dönemde altına kıyasla 2 kat daha fazla getirisi olduğunu ifade ederek, “Gümüş fiyatlarında güvenli liman olma vasfıyla hareket geldi” dedi.