Yunus Şahin'den Borsa İstanbul yorumu: Bankacılık rallisinin bir süre devam etmesini bekliyoruz

İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin, Borsa İstanbul’da son dönemdeki banka hisselerindeki yükseliş hareketini A Para’da yorumladı. Şahin, normalleşme adımlarıyla birlikte TL varlıklara yeniden girişlerin olabileceğini ve küresel yatırım bankalarından bu yönde değerlendirmeler geldiğini ifade ederek, “Bankacılık rallisinin bir süre devam etmesini bekliyoruz” dedi.