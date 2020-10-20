Yunus Şahin'den Borsa İstanbul yorumu: Bankacılık rallisinin bir süre devam etmesini bekliyoruz
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İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin, Borsa İstanbul’da son dönemdeki banka hisselerindeki yükseliş hareketini A Para’da yorumladı. Şahin, normalleşme adımlarıyla birlikte TL varlıklara yeniden girişlerin olabileceğini ve küresel yatırım bankalarından bu yönde değerlendirmeler geldiğini ifade ederek, “Bankacılık rallisinin bir süre devam etmesini bekliyoruz” dedi.