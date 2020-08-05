Zirvelerin ardından altına kar satışı gelir mi?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
Zirvelerin ardından altına kar satışı gelir mi? 05.08.2020 | 17:05
01:42
03:43
Dolar kuru üzerinde yeni bir operasyon mu yapıldı? 05.08.2020 | 16:08
02:36
Şahsuvaroğlu: Düşük faiz ortamı araç talebini artırdı 05.08.2020 | 16:03
02:12
Coşar: Borsalar yukarı yönlü seyrini koruyor 05.08.2020 | 15:55
01:06
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 05.08.2020 | 15:41
02:09
03:56
Aydın: Borsa İstanbul’da bu seviyeler cazip 05.08.2020 | 11:09
02:34
Borsa İstanbul yükselecek mi? Karabulut: Görülen satışlar kar realizasyonu 05.08.2020 | 10:24
01:43
Dağlaroğlu: Enflasyon son derece olumlu 05.08.2020 | 10:20
02:42
Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul’daki satışların nedeni ne? 04.08.2020 | 17:29
04:01
Ökten: Avrupa'daki talep bizim imalat sektörümüzü etkiliyor 04.08.2020 | 17:23
04:18
Borsada banka hisseleri neden düşüyor? 04.08.2020 | 17:02
01:22
Barışık: Bilançolar beklentilerin üzerinde geliyor 04.08.2020 | 16:08
03:09
Özer: Endeks banka hisselerinden kuvvet alabilir 04.08.2020 | 15:46
02:50
05:20
Dolar sıkıştığı banttan çıktı! Peki dolar kurunda kritik seviyeler neler? 04.08.2020 | 12:42
01:39
Uzman isim A Para’da uyardı: Altın fiyatları için riskler çok fazla 04.08.2020 | 12:34
02:58
Uzmanlar uyarıyor! Altın fiyatları sert düşer mi? 04.08.2020 | 12:18
02:07
Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor? 04.08.2020 | 12:10
Işık FX Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak altın fiyatları hakkında A Para’da değerlendirmelerde bulundu. Kavak, altın fiyatlarında işler kötüye giderse bir miktar düzeltme gelebileceğini ifade ederek, “Uzun vadede altında yukarı yönlü momentum korunuyor” dedi.