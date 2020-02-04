Yenidoğan bebek nasıl yıkanmalı?

Dünyanın en güzel anlarından biri, bebeğinizi kucağınıza aldığınız o andır. Bununla birlikte bebeğinize karşı sorumluluğunuz daha fazla olur ve tereddütler yaşabilirsiniz. Bu tereddütlerden biri de bebeğinizin ilk banyosudur... Şunu unutmayın ki bebekler doğası gereği oldukça temizlerdir. Ancak bu onu yıkamayacağınız anlamına da gelmiyor. Burada dikkat etmeniz gereken birçok faktörü sizin için bir araya getirdik. İşte bebeğinizi nasıl yıkamanız hakkında yardımcı olacak bilgiler...

HAFTA 3 DEFADAN FAZLA BANYO YAPTIRMAYIN!

İlk olarak bebeğinizin banyosunu basit tutmayı öğrenin. Örneğin günde bir kez boyun kıvrımlarını ve her iki yanak kümesini nazikçe ılık bir nemli bez kullanarak silin. (Burada sabunlu bez olmasına gerek yok.) Bu önerimizi bir rutine çevirebilir ve hatta gece yatmadan önce yapmayı tercih edebilirsiniz. Bunun dışında bebeğinizi ilk defa yıkayacaksanız veya yıkıyorsanız sünger seçiminize dikkat edin. Yenidoğan bebeğinizin cildinin narin olduğunu, kuruluğa ve tahrişe eğilimli olması nedeniyle haftada 3 defadan fazla banyo yapılmaması gerektiğini unutmayın.

BİRİNCİ ADIM: NEREDE YIKAYACAĞINIZI BELİRLEYİN

Bebeğinizi yıkacağınız yeri hazırlamakla işe başlayın. Bebeğinizin sıcak bir odada düz ama rahat bir yüzeyde uzanmasını sağlayın. Uzmanların çoğu, bir bebek odası için ideal sıcaklığın 20-24 derece arasında olduğu konusunda hemfikirdir. Bebeğinizi rahat yıkamanız için minik taşınabilir küvetler ya da bir su havzası tercih edebilirsiniz. Zemine ekstradan kalın bir örtü örtmek bebek için gayet iyi olacak ve işinizi kolaylaştıracaktır.

İKİNCİ ADIM: BANYOYU HAZIRLAYIN

Banyo yaptıracağınız su kabınızı sabunsuz ılık suyla doldurun. Bebeğinizin cildinin aşırı derecede hassas olduğunu unutmayın, bu nedenle çok sıcak sudan uzak durun. Suyu test etmek için eliniz yerine dirseğinizi suya batırın, eğer su sıcak ya da soğuk değilde doğru dereceyi bulmuşsunuzdur. Bunun için küvet termometresi de satın alabilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ ADIM: MALZEMELERİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN

Artık suyunuz hazır olduğuna göre, elinizin altında olması gereken malzemeleri ulaşabileceğiniz yerlerde olmasına dikkat edin. Peki neler gerekiyor?

-Yumuşak bir bez veya sünger

-İki havlu: Biri bebeğinizi kurutmak için, ikincisi de yanlışlıkla ilkini ıslatmanız durumunda.

-İsteğe bağlı bir bebek bezi: Banyo esnasında bebeğinizde beklenmedik bir bağırsak bozukluğu görüldüğün de, elinizin altında bebek bezi

bulundurmanız acil durumu ortadan kaldıracaktır.

DÖRDÜNCÜ ADIM: YIKAMA İŞLEMİ

-Yenidoğan bebeğinizi soyduktan sonra, işlem boyunca sıcak kalması için bir battaniyeye sarın ve banyo yüzeyine koyun.

-İşleme bebeğinizin yüzünü yıkayarak başlayın. Lifi veya süngeri iyice sıktığınızdan emin olun, böylece burnuna, gözlerine veya ağzına su girmemesine

dikkat edin ve havluyu hafifçe kurulmak için kullanın.

-Battaniyeyi aşağı doğru hareket ettirin, böylece üst gövdesi kolayca açığa çıkar.

-Sırada ise boynunu, gövdesini ve kollarını yıkamak var.

-Bebeğinizin alt bölgesine geçmeden önce üst gövdesini kurutun ve sarın.

-Yıkanma kısmı tamamlandığında bebeğinizi daha yumuşak bir havlu kurutun.

-Unutmayın yıkarken asla sabun kullanmayın!

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER:

-İlk ay için sabundan kaçının.

-Banyo sırasında sakin bir ruh hali yaratın.

-Bebeği, suya girmeden önce ve sonra ılık tutun.

-Cildin kuru kıvrımlarını kurularken dikkatli olun.

-İlk üç hafta boyunca lekeleri temizlemek için süngeri banyonuzda tutun.

-Sünger banyolarından sonra göbek kordonu alanını kuru tutun ve enfeksiyon belirtileri (kızarıklık, şişme) fark ederseniz doktora başvurun.

-Göbek kordonu alanı iyileşmeden önce bebeğinizi suya batırmayın.

-Bebeğinizi doktorun onayından sonra yıkayın.

-Yenidoğan bebeğinizi haftada üç kereden fazla yıkamayın.

-Bebek losyonu veya bebek pudrası kullanırken dikkatli olun. (Bebek pudrası solunum tahriş edici olabilir ve losyonlar ciltte olumsuz reaksiyonlara neden olabilir.)