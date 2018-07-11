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! kremlerinizi sürmeyin...

Giriş Tarihi: 11.7.2018 11:42
Dikkat! Güneş kremlerinizi çocuklarınıza sürmeyin...

Bebek ve çocuk teni, yetişkin cildi ile karşılaştırıldığında birçok farklılık gösterir. Çocuk teni oldukça hassas ve savunmasız olduğundan kurumaya, tahrişe ve soyulmaya daha yatkındır. Bu nedenle yaz aylarında çocuklar için alınan kremlerinin özelliklerine çok etmek gerekiyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Gürbüz, “Bazı anneler yetişkin kremlerini çocuklarına da uygulayabiliyor. Bu oldukça yanlış bir davranıştır. Yetişkin kremlerinde bulunan kimyasal maddeler bağışıklık sistemi henüz oturmamış çocukların cildine zarar verebilir” diyor.

ÇOCUKLARIN İHTİYACINA YÖNELİK KREMLER KULLANIN

Bebek ve çocukları yıkarken kullanılan su ılık olmalıdır. Her banyo sonrası krem ya da yağ sürmek doğru değildir. Bebek cildi çok hassastır, sürülen krem veya yağlar cildin terlemesine engel olabilir. Bu durum bebeğin cildinde isilik ve döküntüler oluşturabilir. Bebeğin cildinde kuruma ve çatlaklar oluştuysa bebek losyonu veya nemlendirici kullanılabilir. Ancak günde 2 defadan fazla sürülmemelidir. Bebek ve çocuklarda kullanılan nemlendirici ve losyonların seçiminde de olunmalıdır. Bu ürünler katkı maddesi içermemeli, kokusuz ve parfümsüz olmalıdır. Daha çok fiziksel içerikli ürünler tercih edilmelidir.

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Dikkat! Güneş kremlerinizi çocuklarınıza sürmeyin...
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