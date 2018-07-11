Dikkat! Güneş kremlerinizi çocuklarınıza sürmeyin...

ÇOCUKLARIN İHTİYACINA YÖNELİK KREMLER KULLANIN

Bebek ve çocukları yıkarken kullanılan su ılık olmalıdır. Her banyo sonrası krem ya da yağ sürmek doğru değildir. Bebek cildi çok hassastır, sürülen krem veya yağlar cildin terlemesine engel olabilir. Bu durum bebeğin cildinde isilik ve döküntüler oluşturabilir. Bebeğin cildinde kuruma ve çatlaklar oluştuysa bebek losyonu veya nemlendirici kullanılabilir. Ancak günde 2 defadan fazla sürülmemelidir. Bebek ve çocuklarda kullanılan nemlendirici ve losyonların seçiminde de dikkat olunmalıdır. Bu ürünler katkı maddesi içermemeli, kokusuz ve parfümsüz olmalıdır. Daha çok fiziksel içerikli ürünler tercih edilmelidir.