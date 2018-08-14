Yaz gebeleri bunlara dikkat! Fazlası da azı da zarar...
Giriş Tarihi: 14.8.2018 15:21
Sıcakların iyice artması herkesten çok hamileleri etkiliyor. Sıcak havalarda ağır yemekler, kızartmalar veya hamurlu yiyecekler daha az tüketilir, buna karşın sebze-meyve-yeşillik gibi daha hafif besinlerin tüketimi artar. Ama sıcak havadan dolayı vücut daha çok ödem yapabilir. Hangi dönem olursa olsun hamilelerin alacağı kilo sınırlıdır ve bunu aşmamak gerekir. Yaz dönemi de yine sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi 10-12 kg’dan fazla alınmaması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel yaz hamilelerine beslenme önerilerinde bulundu.
TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT: Tuz vücutta su tutacağı için ödemi daha da artırır. Bu nedenle pişmiş yemeklere ve salatalara tuz eklenmemelidir. Besinlerden aldığımız sodyum bizim günlük ihtiyacımızı karşılar.