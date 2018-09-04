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Annne Sütü Nasıl Artırılır?

Giriş Tarihi: 4.9.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 12:12
Annne Sütü Nasıl Artırılır?

olduktan sonra endişelerde beraberinde gelirken aralarında en büyük endişede sütüm kesilir mi? Sütüm azalır mı? Hangi yiyecek sütüme zarar verir? Ne yersem süt yapar? Gibi sorular yeni anne olanların genel problemi oluyor. Birçok tavsiyelerde bulunan Dr. Fevzi Özgönül, için mısır gevreğinden, aşırı miktarda unlu besinlerden, maydanoz ve naneden kaçınmanın lazım geldiğini belirterek, çok miktarda çay ve kahve tüketimi de sütün oluşmasını olumsuz etkilediğini ifade etti. Özgönül kahvaltı öğle ve akşam yemeklerinde anne sütünün artması için nasıl beslenmesi gerektiğini açıkladı.Peki anne sütü nasıl artar ? Anne sütü nasıl çoğalır gibi sorulara cevap buldu....

ANNE SÜTÜ NASIL ARTAR? ANNE SÜTÜ NASIL ÇOĞALIR?

"Kahvaltı: Bir mutlaka kahvaltı yapmalıdır. Toplumda şekerli içecek ve yiyeceklerin nü arttırdığına dair çok yanlış bir inanış vardır. Şekerli içecekler ve tatlılar, sağlıklı gıdaların emilimini engellediği için, tam tersi süt üretiminde aksamalara yol açar. Kahvaltıda 1 tane kuru incir veya 1 tatlı kaşığı pekmez demir deposu olduğu için iyidir. 1 su bardağı da taze sıkılmış meyve suyu içilebilir. Bunlar dışında iştah ve istek olduğu ölçüde peynir, yumurta, zeytin, yeşillik ve diğer kahvaltılık ürünlerden yenilmelidir. Mısır gevreği ,çok fazla unlu yiyeceklerden,maydanoz ve naneden kaçınmak gerekir. Aralarda çok fazla çay ve kahve içmek de süt üretimini olumsuz etkiler, onun yerine doğadaki diğer doğum yapmış canlılar gibi su tüketimini arttırmak çok sağlıklıdır.

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Annne Sütü Nasıl Artırılır?
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