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Hamilelikte karşılaşılan sorunları sağlıklı atlatabilmek için öneriler!

Giriş Tarihi: 28.2.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 17:18
Hamilelikte karşılaşılan sorunları sağlıklı atlatabilmek için öneriler!

bir kadının hayatında belki de en heyecanlı ve keyifli süreç olsa da, vücutta oluşan fizyolojik, hormonal değişimler nedeniyle çeşitli sorunları da beraberinde getirebiliyor. Oysa bazı önlemler alarak hamilelikte yaşanabilecek sorunları en aza indirmek mümkün. Dr. Şule Yıldız hamilelikte yaşanan sorunları ve alınabilecek önlemleri anlattı ve bu sorunları sağlıklı atlatabilmek için anne adaylarına öneriler verdi.

1. BULANTI VE KUSMA
Hafif bulantı ve kusmalarda basit önlemler ile anne adayı rahatlatılmaya çalışılır. Bunlar arasında anne adayını etkileyen kokulardan uzak durmak, sık ve az yemek, kraker gibi kuru ve tuzlu gıdalar ile bulantı hissinin azaltılması ve yeterli sıvı takviyesi mevcuttur. B6 vitamininin bulantı ve kusmaya etkisi olduğu bilinir ve bebek üzerine olumsuz etkisi bulunmaz. Hastalar bu önlemlere rağmen rahatlamaz ise hamilelikte kullanılabilen ilaçlar doktor önerisi ile başlanabilir. Bulantı giderici ilaçlar ve antihistaminikler şikayetlerin geçmediği durumlarda verilebilir. Tedaviye rağmen azalmayan ve yüzde 10'dan fazla kilo kaybının görüldüğü, sıvı elektrolit dengesinin bozulduğu hastalarda hastaneye yatırılarak tedavi verilebilir. Bu durumlarda elektrolit dengesini düzeltmek, sıvı kaybını azaltmak ve enerji açığını kapatmak üzere uygun tedaviler düzenlenir.

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Hamilelikte karşılaşılan sorunları sağlıklı atlatabilmek için öneriler!
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