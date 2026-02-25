ABD’de İran çıkmazı

Dünya günlerdir bir kez daha ABD'nin İsrail'in peşinden İran'a saldırıp saldırmayacağına kilitlenmiş durumda. Tahran tarafı nükleer faaliyetleri konusundaki görüşlerini yarın ABD'ye iletecek. Perşembe günü dolaylı yollarla yapılacak görüşmenin saldırı seçeneğini netleştireceği belirtiliyor. ABD basınına göre Beyaz Saray'da tam anlamıyla "İran çıkmazı" yaşanıyor.

'ÇATIŞMALAR KISA OLMAZ'

CBS News'un haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri seçeneklerin "sınırlı" kalması ve danışmanlarının bu durumun "uzun süreli çatışma" ile sonuçlanabileceği uyarıları yapması nedeniyle rahatsız olduğu öne sürüldü.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in "savaşa karşı olduğu" ortaya çıktı. Axios'taki haberde Caine'in, Trump'ı İran'a karşı olası bir askeri harekâtın uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürüldü. Trump bu iddiayı yalandı.

Bunlara ek olarak Trump'ı destekleyen MAGA Hareketi olarak bilinen milliyetçiler arasında da anlaşmazlık var. MAGA'yı destekleyenlerin büyük bir kısmı "Bir kez daha İsrail'in peşinden ABD askerlerinin savaşa girmesine izin verilmemeli. Önce Amerika politikasından şaşılmamalı" dediği bildirildi.

İsrail'de ise Gazze Kasabı Netanyahu'nun savaşı başlatarak kendi koltuğunu korumaya devam etmeyi planladığına dair görüş hakim.

TUVALET KRİZİ

ABD Donanması'nın sancak gemisi ve Amerikan askeri gücünün sembolü olan 13 milyar dolarlık süper uçak gemisi USS Gerald R. Ford, kronikleşen kanalizasyon sistemi arızalarıyla gündemden düşmüyor. İran'a olası saldırı için bölgeye sevk edilen gemide bir kez daha tuvalet ve tesisat sorunu yaşandığı ortaya çıktı.