ABD'de 'USAID' krizi: Elon Musk "suç örgütü" dedi! Trump o kurumu kapatacak iddiası

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçilen ve göreve başlayan Donald Trump ilk günden ezber bozan hamlelere imza atıyor. İlk olarak "Kanada ve Grönland bizim olmalı" çıkışıyla dünya gündemini sarsan Trump şimdi de ABD iç kamuoyunda 'USAID' kriziyle konuşuluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğu bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ve USAID aracılığıyla finanse edilen mevcut tüm dış yardımlar askıya alındı.