ABD'de 'USAID' krizi: Elon Musk "suç örgütü" dedi! Trump o kurumu kapatacak iddiası

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçilen ve göreve başlayan Donald Trump ilk günden ezber bozan hamlelere imza atıyor. İlk olarak "Kanada ve Grönland bizim olmalı" çıkışıyla dünya gündemini sarsan Trump şimdi de ABD iç kamuoyunda 'USAID' kriziyle konuşuluyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğu bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ve USAID aracılığıyla finanse edilen mevcut tüm dış yardımlar askıya alındı.
TRUMP YA KAPATACAK YA DA BAKANLIĞA BAĞLAYACAK!
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansını (USAID) ya kapatacağı ya da Dışişleri Bakanlığına bağlayacak bir başkanlık kararnamesi hazırladığı iddia edildi.
MUSK: USAID KOVID-19'U FİNANSE ETTİ!
Donald Trump'ın a takımında yer alan milyarder Elon Musk ise 'USAID' hakkında şok iddialarda bulunuyor. Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) "milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgını gibi biyolojik silah araştırmalarına finansman sağladığını" öne sürüyor. Elon Musk, USAID'i, ABD'li EcoHealth Alliance Grup aracılığıyla, Kovid-19 salgınının üretildiği iddia edilen Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarlara milyonlarca dolar para aktarmakla suçluyor.
Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olmakla niteliyor.
Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olan Elon Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) kapatılması konusunda Başkan Donald Trump ile hemfikir olduklarını kaydederken, Musk, "Görünen o ki bu sadece içinde solucan olan bir elma değil. Elimizde sadece solucan yumağı var. Bundan tamamen kurtulmalıyız. Bu onarılamaz durumda." diye konuşuyor.
MUSK: USAID BİR SUÇ ÖRGÜTÜDÜR!
Elon Musk, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.
DEMOKRATLARDAN 'USAID' KARARINA TEPKİ!
Demokrat Kongre Üyeleri, dış yardımların kesilmesi kararının ardındaki isim olduğunu savundukları Amerikalı iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olan Elon Musk'a tepki gösterdi.
Başkent Washington'daki USAID merkezi önünde toplanan Demokrat Partili Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyeleri, uluslararası kalkınma için ABD bütçesinden ayrılan yardımların kaldırılması kararının yasalara aykırı olduğu görüşünü savundu.
USAID'ın önünde basın açıklaması yapan Senatör ChrisVan Hollen, dış yardımları durdurma kararının, ABD yasalarının "açıkça ihlali" olduğunu söyledi. Hollen, "Bu rezaleti durdurmak için Senato ve Temsilciler Meclisi'nde elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi. Elon Musk'ı eleştiren Hollen, USAID'in kapatılamayacağına ve yargının bunu engelleyeceğine inandığını aktardı.
Demokratlardan İlhan Omar da "Trump'ın diktatör olmak istediğinden ilk günden beri bahsediyorduk ve işte oraya geldik." ifadesini kullandı. USAID yardımlarının durdurulmasının "çok üzücü" olduğunu belirten Omar, ABD Başkanı Trump ve ekip üyesi Musk'ın "Kongre'nin anayasal gücünü ortadan kaldırmaya çalıştıklarını" iddia etti.
USAID 'FON' YAĞDIRIYOR!
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)'in dünyanın birçok ülkesinde kendi fikirlerini empoze etmek için (LGBT destekçiliği, 5. kol faaliyetleri vb gibi.) çeşitli STK ve düşünce kuruluşlarına fon yağdırdığı biliniyor. USAID'in Türkiye'de de hem bazı medya kuruluşlarına hem de STK'lara fon hibe ettiği ortaya çıkmıştı.
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