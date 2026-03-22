ABD’den kara harekâtı planı
ABD merkezli CBS televizyonu, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran'a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü. Ancak kaynaklar, hangi koşullarda kara birliklerinin kullanılmasına izin verileceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Kaynaklar, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek üzere düzenlenecek operasyona ilişkin henüz nihai kararın alınmadığını, olası operasyonun zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu ileri sürdü. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de iddialar için, "Başkomutana seçenek sunmak Pentagon'un görevidir. Başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" dedi.