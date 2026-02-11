Araplar yok edilmeli

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken 2019'da hapishanede ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Karanlık ağla ilgili birçok ülkede deprem yaşanırken soruşturmanın seyrini etkileyebilecek kritik bir adım sonuçsuz kaldı. 2021'de suçlu bulunan ve şu anda 20 yıllık hapis cezası çeken sapık Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell, ifade verdiği Temsilciler Meclisi Komitesi'nde sorulara cevap vermeyi reddederek susma hakkını kullandı. Öte yandan dünyayı şoke eden belgelerde Maxwell'in 11 Eylül 2001 New York saldırılarından sonra gönderdiği bir e-postada, 2032'ye kadar Arapların küresel ölçekte yok edilmesini istediğine dair, nefret dolu ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

DEPREM SÜRÜYOR

İngiltere Kraliyet ailesi, eski Prens Andrew'a yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili polisle işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson ile Epstein arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasının ardından koltuğunu korumak için mücadele ediyor. Öte yandan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, 2013'te Epstein'i müşteri olarak kabul etmenin hata olduğunu belirtti.