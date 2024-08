Gazze kasabı dünyaya meydan okudu

Dünya, Gazze Şeridi'nde 301 gündür soykırım yapan işgalci İsrail vahşetinin ne zaman biteceğini beklerken, siyonist rejim ABD'nin desteği ile her geçen gün daha da kontrolden çıkıyor. Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasından bu yana Tel Aviv yönetimi daha da saldırganlaştı.Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana sadece Gazze Şeridi'ne saldırmıyor. Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Irak'ı sık sık hedef alıyor.Netanyahu yönetimi son günlerde ise uluslararası hukuku hiçe sayarak ve Gazze'deki ateşkes görüşmelerini de kesip atarak başka ülkelerde üst düzey suikastlar düzenliyor. Avrupalı ülkeler yaşananları izlemekle yetinirken ABD ise her zamanki gibi İsrail'e tam destek veriyor.İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdü.İsrail ayrıca 31 Temmuz'da ise İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi öldürdü.Öte yandan İsrail ordusu, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın ölümünü doğruladığını ileri sürdü.Kameralar karşısına geçen İsrail Başbakanı Netanyahu ise ülkesinin son günlerde tüm düşmanlarına ağır darbe indirdiğini söyledi.İsrail'in Gazze'deki ateşkesin kilit isimlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi öldürmesinin yankıları sürüyor. Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreninin ardından Tahran'da kaldığı konutta öldürümesiyle ortaya çıkan sorular hâlâ cevap bulamadı. Tahran basını saldırıyı gerçekleştiren füzenin İran dışından atıldığını iddia etti. İsrail basını da roketin İran içinden ateşlendiğini öne sürdü. Haniye'nin kaldığı yerin bilgilerinin sızdırılıp sızdırılmadığı konusu da aydınlatılamadı.İsrail'in 301 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 480'e çıktı. Soykırımcı Netanyahu liderliğindeki İsrail'in katlettiği Filistinlilerin 16 binden fazlası çocuk, 11 bine yakını kadın. İşgalci İsrail güçleri Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 150 bin konutu, 610 camiyi, 115 okul ve üniversiteyi yerle bir etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in tehditleri sonucu 2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze'de herkes en az 1 kez zorunlu göçe tabi tutuldu.ABD'ninNew York Times Gazetesi (NYT), İsmail Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konuta yerleştirilen bomba ile şehit edildiğini iddia etti. Bombanın, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan ve üst düzey misafirlerin ağırlandığı konuta yaklaşık iki ay önce gizlice sokulduğu, Haniye'nin kaldığı odaya yerleştirildiği öne sürüldü. Haniye'nin saat 02.00 civarında odada olduğunun teyit edilmesinden sonra, bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığı belirtildi. Bombanın yoğun güvenlik önlemleri altında tutulan binaya nasıl sokulduğu, haftalarca nasıl fark edilmeden orada kaldığı açıklanmadı. Böyle bir ihlalin İran için istihbarat ve güvenlik açısından 'felaket niteliğinde bir başarısızlık' olduğu yorumu yapıldı.RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Haniye'nin öldürülmesini yorumladı. Medvedev, Ortadoğu'da sallantılı da olsa barışı tesis etmenin tek yolunun topyekûn savaştan geçtiğinin herkesin malumu olduğunu vurguladı.