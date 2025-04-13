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Eğitime kar molası: Yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
22:28
Eğitime kar molası: Yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Ülkenin belirli kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki okullar nerelerde tatil edildi? İşte yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler…