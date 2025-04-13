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Haberler Yaşam Eğitime kar molası: Yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 22:16 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 22:28

Eğitime kar molası: Yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Ülkenin belirli kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki okullar nerelerde tatil edildi? İşte yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler…

Eğitime kar molası: Yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Yurdun belirli kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, milyonlarca öğrenci veli okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki nerelerde okullar tatil edildi? Yarın okullar tatil mi? İşte yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler

Eğitime kar molası: Yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler!

BİTLİS

Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi (yarın) için eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, "14.04.2025 günü Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

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Eğitime kar molası: Yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler!

KARABÜK

Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eflani ilçemizde devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Eğitime kar molası: Yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler!

MUŞ

Muş valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Eğitime kar molası: Yurt genelinde hava durumu ve okulların tatil olduğu il ve ilçeler!

KASTAMONU

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.