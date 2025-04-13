SİVASSPOR FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanında! 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

11'LER

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Samba, Uğur, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Bekir, Efkan, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, Dzeko

EKSİKLER:

Sarı-lacivertli ekipte, Sivasspor mücadelesi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.