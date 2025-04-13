Haberler Yaşam Haberleri SİVASSPOR FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanında! 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 13.4.2025 17:40 Son Güncelleme: 13.4.2025 18:03

SİVASSPOR FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanında! 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma öncesinde 11'ler belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

SİVASSPOR FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanında! 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

11'LER

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Samba, Uğur, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Bekir, Efkan, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, Dzeko

EKSİKLER:

Sarı-lacivertli ekipte, Sivasspor mücadelesi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
SİVASSPOR FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanında! 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz