SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Amasya’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Amasya'nın Taşova ilçesinde saat 17.43'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.21 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; deprem yerin 5.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.