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Haberler Yaşam Konya’daki sapkın doktorlar hakkında yeni gelişme: Olay duyulunca bakın ne yaptılar!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 18:44 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 18:44

Konya’daki sapkın doktorlar hakkında yeni gelişme: Olay duyulunca bakın ne yaptılar!

SON DAKİKA: Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen ve görevden uzaklaştırılan S.Ö. ve O.T. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan iki doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan iki doktorun olayın sosyal medyada patlak vermesinin ardından yaptıkları hareket bu kadar da olmaz dedirtti.

TOLGA YANIK
Konya’daki sapkın doktorlar hakkında yeni gelişme: Olay duyulunca bakın ne yaptılar!

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü'nde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmaları, paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı. Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı.

Konya’daki sapkın doktorlar hakkında yeni gelişme: Olay duyulunca bakın ne yaptılar!

Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı. Selçuk Üniversitesi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Konya’daki sapkın doktorlar hakkında yeni gelişme: Olay duyulunca bakın ne yaptılar!

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da asistan doktor olarak görev yapan araştırma görevlisi S.Ö. ve O.T. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Konya’daki sapkın doktorlar hakkında yeni gelişme: Olay duyulunca bakın ne yaptılar!

2 DOKTOR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar S.Ö.ve O.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi. Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan 2 doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Konya’daki sapkın doktorlar hakkında yeni gelişme: Olay duyulunca bakın ne yaptılar!

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