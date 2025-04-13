Haberler
Yaşam
Konya’daki sapkın doktorlar hakkında yeni gelişme: Olay duyulunca bakın ne yaptılar!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
18:44
Konya’daki sapkın doktorlar hakkında yeni gelişme: Olay duyulunca bakın ne yaptılar!
SON DAKİKA: Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen ve görevden uzaklaştırılan S.Ö. ve O.T. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan iki doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan iki doktorun olayın sosyal medyada patlak vermesinin ardından yaptıkları hareket bu kadar da olmaz dedirtti.