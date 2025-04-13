Konya’daki sapkın doktorlar hakkında yeni gelişme: Olay duyulunca bakın ne yaptılar!

Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı. Selçuk Üniversitesi'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.