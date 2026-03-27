Hark Adası’nda ölüm kapanı

İsrail'in İran'a karşı başlattığı kirli savaşta bugün 28'inci gün. Savaş, hafta başından bu yana bir yandan müzakere ümidi diğer taraftan çatışmaların şiddetlenmesi riskiyle birlikte ilerliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Mart günü bahsettiği müzakerelerin arka planda devam ettiği biliniyor. Bu noktada yarın tarafların görüşmelere dair kararlarını vereceği düşünülüyor. Ancak buna karşılık İsrail'in peşinden savaşa katılan ABD'nin İran'a yönelik büyük bir saldırı hazırlığı içinde olduğu da iddia ediliyor. Batı medyasına göre İsrail savaşın devamını istiyor, Trump yönetimi çıkış arıyor, İran ise çatışmaların kendi çıkarlarına göre sonlandırılmadığı takdirde savaşı sürdürmekten yana.

İRAN HAZIRLIK YAPIYOR

Bu gelişmeler doğrultusunda ABD'nin müzakerelerin olumsuz gitmesi halinde İran'a karşı büyük bir saldırı peşinde olduğu basına yansıdı. Hedef Hark Adası olabilir. Ancak uzmanlar, 28 Şubat'taki ilk darbeyle yıkılmayan, İsrail'in planladığı gibi iç kaosa sürüklenmeyen, misillemeleriyle Tel Aviv'i sarsan ve Hürmüz Boğazı üzerinden savaşın kontrolünü elinde tutan İran'ın olası son Hark Adası saldırısına "ölüm tuzaklarıyla" hazırlandığına dikkat çekiyor. İşte Hark Adası üzerinden son gelişmeler:

ABD istihbaratı, Trump yönetiminin İran'ın petrol can damarı ve anakaradan sadece 30 kilometre mesafede olan Hark Adası'nı işgal etmeyi tartıştığını sızdırırken, Tahran adayı anti-tank mayınları ve omuzdan ateşlemeli füzelerle bir "ölüm kapanına" çevirdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi. İranlı yetkililer, Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğü iddiasına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Söz konusu suikastın doğrulanması halinde ABD-İsrail'in Hark Adası işgaline hazırlık yaptığına kanıt olacağı yorumu yapıldı.

ÜÇ SENARYO GÜNDEMDE

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta çatışmaları sonlandırmak üzere "büyük bir son vuruş" hazırlığında olduğu iddia edildi. ABD'de yayın yapan Axios haber portalının iki ABD'li yetkili ile bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde "askeri tırmanış" bekleniyor. İran'a ait bazı adaların işgali, nükleer tesislere baskın ile İran petrolünü taşıyan gemilerin ablukaya alınmasının seçenekler arasında olduğu öne sürüldü. ABD'li yetkililer ve askeri uzmanlar, böylesi bir kara harekâtının, çok sayıda Amerikan askerinin hayatını kaybetmesi de dahil olmak üzere çok ciddi riskler barındırdığını belirtiyor. Körfez ülkelerinin ise ABD askerinin karaya çıkmasının bölgeyi yakmasından endişe ettiği haberlere yansıdı.

ABD'DEN IRAK'TAKİ VATANDAŞLARINA 'DERHAL AYRILIN' ÇAĞRISI

ABD'NIN Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'a bağlı silahlı grupların Irak genelinde, aralarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) de bulunduğu alanlarda Amerikan vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlediği belirtildi.

NATO IRAK MİSYONUNDAKİ TSK PERSONELİ TAHLİYE EDİLDİ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, NATO Irak Misyonu'nun çekilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Bu karar doğrultusunda Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır" ifadelerini kullandı. Betül USTA / ANKARA