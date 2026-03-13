Siyonist vahşet sürüyor

ABD ve İsrail'in İran ile giriştiği savaş 14 gündür sürüyor. İran'da sivilleri katleden İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını da sivil ayrımı gözetmeden sürdürüyor. İsrail, savaş uçakları ve drone'larıyla başkent Beyrut'ta Dahiye semtini, ülkenin doğusunda Baalbek ve Bekaa bölgelerini ve güneydeki köy ile kasabaları durmaksızın bombalıyor. Bu bombardımanda sivil alanları yerle bir eden İsrail, Lübnan'daki bölünmüşlüğü kullanarak bölgeye hâkim olmak istiyor. Gazze'deki soykırımı 'Hamas ile mücadele' maskesiyle yapan İsrail, Lübnan'daki katliamlarını da 'Hizbullah ile mücadele' adı altında yürütüyor.

YİNE SİVİL KATLİAMI

Çarşamba gecesi sahil kenarındaki bir motosikletli, Hizbullah mensubu olduğu gerekçesiyle İsrail'e ait drone'lar tarafından hedef alındı. 2 adet parça tesirli mühimmatın kullanıldığı saldırıdan, kaldırımlarda kurdukları çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş Lübnanlılar da saldırıdan etkilendi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Lübnan'da yerinden edilen insanların sayısı 800 bini geçti. İsrail daha önceki saldırılarında yaptığı tahliye uyarılarından farklı bir yol izliyor. Daha önce vuracağı binanın koordinatlarını yayınlayan katil İsrail rejimi, şu anda bütün bir mahalleye tahliye uyarısı yayınlıyor. Geçtiğimiz günlerde 7 mahallenin boşaltılmasına yönelik bir uyarı yayınlandı. Böylece sivil katliamlarını meşru hale getiriyor.

ÖNCE İŞGAL, SONRA İLHAK

Netanyahu rejimi Lübnan'ın güneyinde başlattığı karadan işgalde 'önce işgal, sonra ilhak' politikası izliyor. Lübnan'ın güneyindeki sınır hattı boyunca 200 civarında köy ve kasaba bulunuyor. Burayı kendisine yönelik bir tehdit olarak nitelendiren İsrail, bölgede dilediği gibi harekât yapabiliyor. Hizbullah'ın karşı saldırıları İsrail Ordusu'na büyük kayıplar verdirse de İsrail bu ölüm ve yaralanmaları gizleyerek sansür politikası uyguluyor. Lübnan'da tam 18 etnik yapı bulunuyor. Bunların arasında Sünni, Şii ve Hıristiyanlar var. İsrail bu bölünmüşlüğü kendi lehine kullanıyor. İsrail, son olarak Lübnan hükümetine Hizbullah'ın silah bırakmasını, aksi takdirde Lübnan'ın altyapısının hedef alınacağını iletti. Siyonist rejim böylece Lübnan'da iç savaş çıkarmaya çalışıyor. İsrail'in saldırılarında Lübnan'da 687 kişi öldü, 1774 kişi yaralandı.