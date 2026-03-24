Trump darboğazda

ABD Başkanı Trump, "İran'a Hürmüz'ü açması için 2 gün süre veriyorum" demişti. İran'ın "Saldırı olursa Körfez ülkelerindeki enerji ve su arıtma tesislerini vururuz" resti gerginliği artırdı, piyasalar altüst oldu.

Trump, dün İran'a verdiği sürenin dolmasına 12 saat kala geri adım attı, İran'la müzakere kartını açtı. ABD Başkanı'nın "koşulsuz teslimiyet" dayattığı İran'a karşı ağız değiştirmesiyle İsrail'in savaş planı da çökmüş oldu.

İsrail'in siyonist emellerle 28 Şubat'ta başlattığı İran savaşının dünyayı geri dönüşü zor bir küresel enerji krizinin eşiğine getirmesinin ardından ABD'den geri adım geldi. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması için 48 saat süre tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'tan zamanın dolmasına 12 saat kala "ABD ile İran arasında son iki gün boyunca Ortadoğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık. Saldırı talimatımı beş gün erteledim" açıklaması geldi. Tahran yönetimi ise görüşme iddialarını şimdilik yalanlıyor. Trump'ın karar değişikliğinin arkasında Tahran yönetiminden gelen misilleme tehditlerinin etkili olduğu düşünülüyor. İran Devrim Muhafızları'ndan "Elektriği vurursanız, biz de elektriği vururuz" cevabı yayınlandı. İran basını, Trump'ın tehditleri sonrası bölgedeki 11 enerji ve arıtma tesisinin görüntülerini yayımladı. İran yönetimi, ABD ve İsrail'in topraklarına yönelik bir operasyona girişmesi durumunda Basra Körfezi'ne mayın döşeneceğini duyurdu. Bunlara ek olarak İran'ın Yemen'deki Husileri de devreye sokacağı düşünülüyor.

ABD MEDYASI: İSYAN PLANI HATAYDI

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in İran'da "yönetimi devirecek bir isyan çıkarma" planının "temel bir yanılgı" olduğu ve Donald Trump yönetiminin sahadaki durumdan bağımsız olarak bu plana iyimser yaklaşmasının "hata olduğu" değerlendirmesini yaptı. Analize göre Mossad, "İran'da ayaklanma çıkararak yönetimin düşeceği" yönündeki bir planı Netanyahu'ya sundu. Netanyahu, söz konusu Mossad planını ABD Başkanı Trump'ı ikna etme sürecinde kullandı. Ancak İran halkının ülkeleri bombalanırken ulusal direnişle kenetleneceği gerçeği hesap edilemedi.

SALDIRMAYAN HÜRMÜZ'DEN GEÇEBİLİR

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılara katılmayan ülkelere ait gemilerin, güvenlik kurallarına uymaları ve Tahran ile koordinasyon sağlamaları halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini açıkladı. Açıklamada, İran'ın uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlı bir devlet olarak her zaman denizlerde güvenlik ve emniyetin sağlanmasına ve serbest deniz ticaretinin korunmasına önem verdiği belirtildi. Açıklamada, tüm uluslararası kuruluşlara deniz güvenliği ve emniyetine yönelik gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

HAZIMSIZ SİYONİST YİNE VURDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile yürütülen müzakereler nedeniyle enerji altyapısına yönelik saldırı planlarını beş gün süreyle askıya aldığını duyurmasının hemen ardından siyonist İsrail rejimi hazımsızlıkla Tahran'a saldırdı. İsrail makamları, operasyonun kapsamı ve hedefleri hakkında henüz detaylı bir açıklama yapmazken, Tahran'da art arda patlama sesleri geldi. Saldırılarda İran'ın Urumiye bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu öğrenildi.

İSRAİL İTİRAF ETTİ: DEMİR KUBBE ETKİSİZ

İran'dan İsrail'in güneyine yönelik önceki gün gerçekleştirilen dev misillemenin yankıları sürüyor. İsrail ordusu Demir Kubbe'nin füzeleri engellemekte etkisiz kaldığını itiraf etti. İsrail kamuoyunda da ülkenin çok katmanlı füze savunma sisteminin etkinliğine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Yaklaşık üç saat arayla düşen füzeler, Dimona ve Arad kasabalarında büyük yıkıma yol açarken 175 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İRAN: MÜZAKERE YAPILMADI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı. Açıklamalar, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'i saplandığı çıkmazdan kurtarmak için kullanılmaktadır" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin savaşı sona erdirmek için müzakere talebine ilişkin bazı dost ülkelerden mesajlar aldıklarını söyledi.

15 KONUDA ANLAŞTIK

ABD Başkanı Trump, İran ile yürütüldüğünü iddia ettiği görüşmelere ilişkin "Önemli uzlaşı noktalarına ulaşıldı. 15 noktada anlaştık. Eğer müzakereler verimli şekilde sürerse çok yakında bir anlaşma olabilir. Anlaşma için hiçbir garanti vermedim ama hayatımın en büyük anlaşması olacak ve imza atılırsa petrol fiyatları taş gibi düşecek. İran da anlaşma yapmak istiyor. Müzakere halindeyiz. İran'ın önünde yeni bir fırsat var" dedi.

TÜRKİYE, MISIR VE PAKİSTAN ARABULUCU

CNN'de siyasi analist, Axios ve Kanal 12'de muhabir olarak görev yapan İsrailli gazeteci Barak Ravid sosyal medya hesabından yayımladığı ve ABD kaynaklarına dayandırdığı mesajında Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın son iki gündür ABD ile İran arasında gerilimi azaltma çabalarıyla mesajları ilettiğini bildirdi. Ravid "3 ülkeden üst düzey yetkililer, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle ayrı ayrı görüşmeler yaptı, arabuluculuk devam ediyor ve ilerleme kaydediliyor. Görüşmeler savaşı sona erdirmek ve tüm açık kalan konuları çözmekle ilgili. Yakında cevaplar almayı umuyoruz" dedi. ABD basını "Jared Kushner ve Steve Witkoff pazar gecesi İranlı muhataplarıyla görüştü" diye yazarak iddiaları doğruladı. İsrail tarafı da taraflar arasında İslamabad'da bir görüşme yapılmasına çalışıldığını duyurdu. Öte yandan New York Times, ABD-İsrail'in desteğiyle İran'daki PJAK gibi terörist grupların iç karışıklığa müdahil olmasını Türkiye'nin engellediğini duyurdu.