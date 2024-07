Adıyaman Üniversitesi "Bilimle yüksel, geleceğe yön ver" ilkesiyle güçlü akademik kadrosu ve öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan yerli ve milli düşünen nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyor. Merkez kampüsü, Kâhta kampüsü, Besni kampüsü ve Gölbaşı kampüsü olmak üzere toplam 4 kampüste, 2 milyon 287 bin metrekarelik alanda hizmet veren Adıyaman Üniversitesi'nde 14 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 15 uygulama ve araştırma merkezi bulunuyor. Çok sayıda uluslararası öğrencinin de içerisinde yer aldığı 16 bini aşkın öğrenciye ev sahipliği yapıyor.Üniversitenin tanıtım ofisi yetkilileri Adıyaman Üniversitesi'ni şöyle anlattı: -Üniversitemiz; mevcut durumu, gerçekleştirdiği yatırımlar ve devam eden iyileştirme çalışmaları ile öğrencilerine çağımız şartlarına uygun, geniş ve ferah ortamlarda eğitim-öğretim görme fırsatı sunuyor. -Gerek sosyal gerekse de kültürel alanda yapılan faaliyetler üniversitemizi daha yaşanılabilir bir alan hâline getirirken, özellikle sportif ve kültürel anlamda gerçekleştirilen etkinlikler öğrencilerimizin ders dışı zamanlarında da kampüsümüzde güzel ve verimli vakit geçirebilmelerine imkânı veriyor. -Doğal yaşamla bütünleşmiş alanları ve yeşil kampüsü ile öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağlayan üniversitemiz, sağlıklı bir nesil için de ücretsiz olarak diyetisyen, sağlık ve psikolog hizmetleri de sunuyor.-Öğrencilerinin ve personelinin sosyal yaşamına büyük önem veren üniversitemizde stadyum, kapalı spor salonu, fitness salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı futbol sahaları gibi pek çok sosyal ve sportif tesis bulunuyor. -Öğrenci ve üniversite personellerinin yanı sıra Adıyaman halkı da bu hizmetten yararlanabiliyor. Öğrencilerini sosyal, kültürel ve sportif açıdan desteklemeyi amaçlayan Adıyaman Üniversitesi, 30 bin metrekarelik sosyal alanını en verimli şekilde kullanmayı hedefliyor. -Üniversitemizin bilgiye açılan kapısı olan kütüphanemizde, kitap, süreli yayın, veritabanı ve e-kitap koleksiyonunun sayısı her geçen gün artarken, Adıyaman halkına da hizmet vermeye devam ediyor. Öğrencilerimiz, hâlihazırda 118 bin 130 kitap ve 200 bin civarında e-kitap bulunan kütüphanemizden günün her saati faydalanabilirken, isteyen ödünç kitap da alabiliyor.Engelsiz Üniversite Bayrakları projesi kapsamında Turuncu Bayrak (Mekânda Erişilebilirlik), Yeşil Bayrak (Eğitimde Erişilebilirlik) ve Mavi Bayrak (Sosyo- Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik) kategorilerinde ödüllere aday olan Adıyaman Üniversitesi, engelli öğrenci ve çalışanları için erişilebilirlik konusundaki çalışmalarının ardından İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Enstitü binaları için Turuncu Bayrak ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Üniversitemizde ayrıca, engelli öğrenci ve personellerimiz sorunlarına çözüm üretmek adına Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü faaliyetlerine devam etmektedir.Adıyaman Üniversitesi, uluslararası bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Uluslararasılaşma yolunda ciddi çalışmaların yapıldığı Adıyaman Üniversitesi'nde Almanya, Azerbaycan, Burkina Faso, Filistin, Gine, İran, Mısır, Özbekistan, Senegal, Surinam, Somali, Suriye, Türkmenistan, Yemen, Ürdün Afganistan, Bulgaristan, Cezayir, Çat, Fas, Hollanda, Irak, İsveç, İsviçre, Kazakistan, Mali, Nijerya, Pakistan ve Rusya gibi 45 farklı ülkeden bin 240 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmektedir.Adıyaman Üniversitesi, başta komşu iller Şanlıurfa, Malatya ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler tarafından eğitim görmek üzere tercih edilmektedir. Üniversitemiz, Malatya'ya 140 kilometre Şanlıurfa'ya 100 kilometre ve Gaziantep'e 150 kilometre mesafede yer alırken, Adıyaman'a İstanbul ve Ankara'dan haftanın her günü karşılıklı uçak seferleri yapılmaktadır.Üniversite merkez kampüsünde 3, Kâhta ve Besni ilçelerinde birer tane olmak üzere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adıyaman Yurt Müdürlüğü'ne bağlı 5 yurt bulunuyor. Şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Adıyaman Üniversitesi'ne, sabah saat 06.30'dan gece saat 23:30'a kadar hem Adıyaman Belediyesi'ne ait otobüsler, hem de "Kolej" hattı minibüsleri ile ulaşım sağlanabiliyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında gerçekleştirilen protokol gereği, Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde daha önce "Gençlik Evi" adı altında faaliyet gösteren merkezin, "Genç Ofis" olarak değerlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Öğrencilerin rahat bir ortamda dinlenip ders çalışabileceği Genç Ofis, sabah 08:00'dan akşam 17:00'a kadar hizmet veriyor.Üniversitenin yemekhanelerinde öğrencilerimiz için öğle yemeğinin yanı sıra akşam yemeği hizmeti de sunuluyor. Yemek ücreti için öğün başına 15 TL. Ancak dar gelirli öğrencilere yemek bursu veriliyor. Kısmi zamanlı çalışma bursu ise başvuru sonucunda hak kazanan öğrencilere veriliyor. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler haftada 8 saat olmak üzere, derslerini aksatmayacak şekilde ve gizlilik sözleşmesi imzalatılarak üniversitenin herhangi bir biriminde bir eğitim-öğretim yılı süresince çalışıyor. Her yıl 200'e yakın öğrenciye verilen bursun çalışma saatleri öğrencilerin ders programına göre ayarlanıyor.