Başkentte her yağmurda aynı manzara: Ankaralılar Mansur Yavaş’a isyan etti

Annesinin evini su basması üzerine olay yerine gelen Özgür Şener, daha önce de benzer bir durum yaşandığını söyledi. Önceki su baskınında tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Şener, "Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık, yeniledik. Bu, ikinci kez oldu. Evde değildik. Komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde içerisi göl gibiydi. Annem yaşlı, evde tek başınaydı. Aşağıda ağlıyor, morali çok bozuk" dedi.