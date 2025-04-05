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Başkentte her yağmurda aynı manzara: Ankaralılar Mansur Yavaş'a isyan etti
Giriş Tarihi: 05.04.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
17:46
Başkentte her yağmurda aynı manzara: Ankaralılar Mansur Yavaş'a isyan etti
Ankara'da meydana gelen yağış, Yavaş belediyeciliği ile birleşince başkentlilere yine zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok sürücü trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara Valiliği ise, yağışların gece saatlerine kadar süreceğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.