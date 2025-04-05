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Haberler Yaşam Başkentte her yağmurda aynı manzara: Ankaralılar Mansur Yavaş'a isyan etti
Giriş Tarihi: 05.04.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 17:46

Başkentte her yağmurda aynı manzara: Ankaralılar Mansur Yavaş'a isyan etti

Ankara'da meydana gelen yağış, Yavaş belediyeciliği ile birleşince başkentlilere yine zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok sürücü trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara Valiliği ise, yağışların gece saatlerine kadar süreceğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

TOLGA ÖZLÜ
Başkentte her yağmurda aynı manzara: Ankaralılar Mansur Yavaş’a isyan etti

Kentte akşam üzeri başlayan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Çankaya'nın yüksek kesimlerinde ise dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sürücülerin doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttükleri görüldü.

Başkentte her yağmurda aynı manzara: Ankaralılar Mansur Yavaş’a isyan etti

Mesai bitimi saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde birçok noktada sürücüler zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışların aralıklarla devam ediyor olması Ankaralı vatandaşların endişelerini arttırdı. Temizlenmeyen mazgallar yüzünden ilk defa yavaş yönetiminde sel suları can aldı. Son 6 yıl içinde Başkent'te 7 kişi sel suları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Başkentte her yağmurda aynı manzara: Ankaralılar Mansur Yavaş’a isyan etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Başkent'te yağmur etkili olmaya devam ediyor. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yağışların gece saatlerine kadar süreceği belirtilerek, sel ve su baskınları konusunda vatandaşların dikkatli olması istendi.

Başkentte her yağmurda aynı manzara: Ankaralılar Mansur Yavaş’a isyan etti

"HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA EVİMİZİ SU BASIYOR"

Mamak Uzgörenler Sokak'ta kot 1'inci kattaki iki daireyi su bastı. Polis ve itfaiye ekipleri müdahale etse de, evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evi su basan vatandaşlardan Özgür Şener, her yağmurda aynı mağduriyeti yaşadıklarını söyleyerek isyan etti.

Başkentte her yağmurda aynı manzara: Ankaralılar Mansur Yavaş’a isyan etti

Annesinin evini su basması üzerine olay yerine gelen Özgür Şener, daha önce de benzer bir durum yaşandığını söyledi. Önceki su baskınında tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Şener, "Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık, yeniledik. Bu, ikinci kez oldu. Evde değildik. Komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde içerisi göl gibiydi. Annem yaşlı, evde tek başınaydı. Aşağıda ağlıyor, morali çok bozuk" dedi.