Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ağebey Enes Güran’ın telefon ve internet hareketleri ortaya çıktı

Daha önemli ve dikkat çekici unsur ise saat 16.00 sonrası hareketliliğin çoğunlukla instagram platformunda Parmak Hareketleri aracılığıyla hikayelerin görüntülenmesi olsa gerektir. Kabul edelim: aleyhe senaryoların doğru olması halinde Enes'in bu dakikalarda büyük bir panik ve korku içerisinde bulunduğunu gösterir hareketlilik yahut sıfır hareketlilik görmemiz gerekecekti.