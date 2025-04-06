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Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ağebey Enes Güran'ın telefon ve internet hareketleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 06.04.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
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Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ağebey Enes Güran'ın telefon ve internet hareketleri ortaya çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran, olayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ağabey Enes'in internet ve telefon hareketleri ortaya çıktı. Narin davasında ceza alan amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran'ın internet ve telefon hareketlerinin ardından cinayet gününe ait Enes Güran'ın da internet hareketleri avukatı Mahir Akbilek tarafından paylaşıldı.