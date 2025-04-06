Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ağebey Enes Güran'ın telefon ve internet hareketleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 06.04.2025 00:26 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 00:34

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ağebey Enes Güran'ın telefon ve internet hareketleri ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran, olayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ağabey Enes'in internet ve telefon hareketleri ortaya çıktı. Narin davasında ceza alan amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran'ın internet ve telefon hareketlerinin ardından cinayet gününe ait Enes Güran'ın da internet hareketleri avukatı Mahir Akbilek tarafından paylaşıldı.

Hüseyin KAÇAR
Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ağebey Enes Güran’ın telefon ve internet hareketleri ortaya çıktı

Hazırlanan raporu sosyal medya hesabından paylaşan Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek, Güran'ın özellikle sosyal medya platformu Instagram üzerindeki hareketliliğine dikkat çekti.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ağebey Enes Güran’ın telefon ve internet hareketleri ortaya çıktı

Avukat Akbilek şu ifadeleri kullandı:

"Enes' in 21.08.2024 tarihine ait kritik zaman aralığını kapsayan İnternet hareketliliği de aşağıda görüldüğü şekilde:
Saat 15.00 sularında uzandığı kanepede uyumaya başladığına, akabinde Kerem'in araması ile uyanarak telefona cevap verdikten kısa bir süre sonra Hediye ile de selamlaşıp banyo tarafına geçerek üzerini toparladıktan sonra köye doğru evden ayrıldığına ilişkin beyanının cihaz hareketliliği ile uyumlu olduğu görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ağebey Enes Güran’ın telefon ve internet hareketleri ortaya çıktı

Hatırlanacağı üzere küçük Eren, ağabeyi uyuyunca cep telefonunu aradığını ancak bulamadığını belirtmişti. 15.44 te uyandıran aramaya kadar telefonda hareketliliğin saptanmaması, ancak GPRS verileri ile kapalı olmadığının da ortaya çıkmış olması karşısında büyük oranda anlaşılmış bulunmaktadır.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ağebey Enes Güran’ın telefon ve internet hareketleri ortaya çıktı

Daha önemli ve dikkat çekici unsur ise saat 16.00 sonrası hareketliliğin çoğunlukla instagram platformunda Parmak Hareketleri aracılığıyla hikayelerin görüntülenmesi olsa gerektir. Kabul edelim: aleyhe senaryoların doğru olması halinde Enes'in bu dakikalarda büyük bir panik ve korku içerisinde bulunduğunu gösterir hareketlilik yahut sıfır hareketlilik görmemiz gerekecekti.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ağebey Enes Güran’ın telefon ve internet hareketleri ortaya çıktı

Enes'in yaşı ve dosyaya yansımış kişiliği de gözetildiğinde İnternet hareketliliği, öz kız kardeşini haince öldürmüş biri kimsenin hareketlerininin değil, sefil ve hain cinayetten habersiz bir gencin rutin uğraşlarının söz konusu olduğunu göstermektedir."