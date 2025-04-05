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Bayram dönüşü trafik durma noktasına geldi! Çile, Pazar günü daha da artacak…
Giriş Tarihi: 05.04.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
18:15
Bayram dönüşü trafik durma noktasına geldi! Çile, Pazar günü daha da artacak…
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine az bir süre kala vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Yoğunluk sebebiyle bazı noktalarda trafik kilitlendi. Öte yandan TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık Mevkii'nde trafik yoğunluğu oluşurken, Kavacık Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.