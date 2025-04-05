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Haberler Yaşam Bayram dönüşü trafik durma noktasına geldi! Çile, Pazar günü daha da artacak…
Giriş Tarihi: 05.04.2025 18:15 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 18:15

Bayram dönüşü trafik durma noktasına geldi! Çile, Pazar günü daha da artacak…

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine az bir süre kala vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Yoğunluk sebebiyle bazı noktalarda trafik kilitlendi. Öte yandan TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık Mevkii'nde trafik yoğunluğu oluşurken, Kavacık Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

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Bayram dönüşü trafik durma noktasına geldi! Çile, Pazar günü daha da artacak…

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesine yakın Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık Mevkii'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram dönüşü trafik durma noktasına geldi! Çile, Pazar günü daha da artacak…

Kavacık Edirne istikametinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul'a dönüş güzergahı üzerinde yer alan Tekirdağ'da özellikle Malkara, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy istikametinde araç yoğunluğu gözlendi.

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Bayram dönüşü trafik durma noktasına geldi! Çile, Pazar günü daha da artacak…

TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişinde Bekirdere rampası bölgesinde de İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu. Yolun 2 şeride düştüğü Gültepe ve Korutepe tünellerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bayram dönüşü trafik durma noktasına geldi! Çile, Pazar günü daha da artacak…

İstanbul yönünde zaman zaman trafik yavaşlarken, Polis ekipleri kavşaklar ve ana arterlerde trafiğin akışını sağlamak üzere önlem aldı.

Bayram dönüşü trafik durma noktasına geldi! Çile, Pazar günü daha da artacak…

Yetkililer, sürücüleri hız yapmamaları, trafik kurallarına uymaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda uyarıyor. Dönüş trafiğinin Pazar akşam saatlerinde daha da artması bekleniyor.