Jülyen Takvimi Ne Zaman Bulundu? Jülyen Takvimi İle Miladi Takvim Arasındaki Fark Nedir?

Günümüzde geçerli olan takvim sistemlerinin geliştirilmesine katkısı olan ve Avrupa ülkelerinin XVIII. yüzyıla kadar kullandığı Jülyen takvimi bulunduğu dönem Roma dönemine dayanan bir geçmişe sahiptir. Halen kimi Ortodoksların dini bayramları belirlerken kullandığı bu takvim sistemi hakkında en çok merak edilen ise Jülyen takvimi ne zaman bulundu ve Jülyen Takvimi ile Miladi Takvim arasındaki fark nedir sorularıdır.

Jülyen Takvimi Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?

Jülyen takvimi, M.Ö. 46 yılında Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından oluşturulmuştur. Julius Caesar dönemin astronomu Sosigenes ile birlikte çalışarak bu takvimi geliştirmiştir. O dönemde kullanılan takvimlerin doğruluk payının düşük olması nedeniyle bu düzenlemeye gidilmiştir. Eski Roma'da kullanılan ay takvimi, mevsimlerle uyumsuz hale gelmiş ve önemli sorunlara neden olmuştur. Bu sorunu çözmek için Sosigenes güneş yılına dayalı bir sistem olan Jülyen takvimini önermiştir.

Jülyen takvimine göre bir yıl 365 gün sürmekte ve her dört yılda bir şubat ayına fazladan bir gün eklenmektedir. Bu sistem sayesinde yılın mevsimlerle daha uyumlu hale gelmesi sağlanmıştır.

Jülyen takviminin bulunması, zamanın daha düzenli ve kesin bir şekilde ölçülmesine yardımcı olmuştur. Takvim ilk olarak Roma İmparatorluğunda kullanılmaya başlansa da zamanla Avrupa'ya yayılmış ve Avrupa'da benimsenerek XVIII. yüzyıla kadar pek çok ülke tarafından kullanılmıştır.

Jülyen Takvimi İle Miladi Takvim Arasındaki Fark Nedir?

Jülyen takvimi ile Miladi takvim arasındaki fark, esas olarak yıl uzunluklarıdır. Bugün dünya genelinde en çok kullanılan takvim sistemi olan Miladi takvim, Jülyen takvimine göre daha hassas hesaplamalar yapılarak geliştirilmiştir.

Jülyen takvimine göre bir yıl 365,25 gündür. Bu nedenle her dört yılda bir artık yıl uygulaması yapılır. Ancak Jülyen takvimi, tam olarak güneş yılına uymamaktadır. Çünkü bir güneş yılı 365.2425 gün sürmektedir. Bu küçük fark, her 128 yılda bir günlük bir kaymaya neden olur. Miladi takvim ise bu kaymayı düzeltmek amacıyla 1582 yılında Papa XIII. Gregory tarafından geliştirilmiştir. Bu düzeltme ile her 400 yılda sadece 3 artık yıl iptal edilmiştir. Bu sayede güneş yılına daha yakın bir hesaplama elde edilmiştir.

Ayrıca Jülyen takvimi ile Miladi takvim arasında dini önemi günler günlerde de farklılık vardır. Örneğin Doğu Ortodoks Kilisesi, Paskalya gibi dini bayramları hesaplamak için hala Jülyen takvimini kullanmaktadır. Batı Hristiyan kiliseleri ise Miladi takvime göre dini günlerini belirlerler. Bu nedenle her iki takvim sisteminin farklı sonuçlar vermesi, özellikle dini bayramların tarihlerinde farklılıklar doğurur.

Jülyen Takviminin Kullanımı ve Etkileri

Jülyen takvimi, bulunduğu dönemde Avrupa'da ve Roma İmparatorluğu'nun geniş sınırları içinde yaygın olarak kullanılmaktaydı. Miladi takvimin geliştirilmesinin ardından yaygınlaşmasına rağmen, Jülyen takvimi uzun yıllar boyunca farklı bölgelerde kullanılmaya devam edilmiştir. Örneğin Çarlık Rusya'sı Jülyen takvimini çok önemsemiş ve ancak 1917 yılında gerçekleşen Bolşevik Devrimi'nden sonra bu takvim terk edilerek Sovyetler Birliği tarafından Miladı takvime geçiş yapılmıştır.

Halen özellikle Doğu Ortodoks kiliseleri, Jülyen takvimini dini günlerin hesaplanmasında kullanmaktadırlar. Hatta bazı ülkeler Jülyen takvimine dayalı özel tatiller ve festivaller düzenlemektedir.