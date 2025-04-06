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Haberler Yaşam SON DAKİKA! 8 yaşındaki cinayete kurban gitmişti! Narin Güran'ın 8’inci yaş günü kutlamasına ait görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:48

SON DAKİKA! 8 yaşındaki cinayete kurban gitmişti! Narin Güran'ın 8’inci yaş günü kutlamasına ait görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8'inci yaş günü kutlamasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA! 8 yaşındaki cinayete kurban gitmişti! Narin Güran’ın 8’inci yaş günü kutlamasına ait görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri: 9 Mart 2024'te Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yapılan bu kutlamadan 5 ay sonra Narin, vahşice katledildi.

SON DAKİKA! 8 yaşındaki cinayete kurban gitmişti! Narin Güran’ın 8’inci yaş günü kutlamasına ait görüntüler ortaya çıktı

Annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ile ağabeyi Enes'in görüldüğü kutlamada Narin ışıkları söndürülmüş odaya koşarak gelip pastadaki mumları söndürüyor.

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SON DAKİKA! 8 yaşındaki cinayete kurban gitmişti! Narin Güran’ın 8’inci yaş günü kutlamasına ait görüntüler ortaya çıktı

5 ay sonra olacaklardan habersiz bir şekilde kızları Narin'in doğum gününü kutlayan Güran ailesinin bu mutluluğu 21 Ağustos günü Narin'in cinayete kurban gitmesinin ardından anılarda kaldı.

SON DAKİKA! 8 yaşındaki cinayete kurban gitmişti! Narin Güran’ın 8’inci yaş günü kutlamasına ait görüntüler ortaya çıktı

Hep birlikte pastanın etrafında, 'İyi ki doğdun Narin' diye tempo tutan Güran ailesi, ardından Narin'i öperek 8'inci yaşını kutluyorlar.

SON DAKİKA! 8 yaşındaki cinayete kurban gitmişti! Narin Güran’ın 8’inci yaş günü kutlamasına ait görüntüler ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Narin Güran cinayeti davasında yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.