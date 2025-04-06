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SON DAKİKA! 8 yaşındaki cinayete kurban gitmişti! Narin Güran'ın 8’inci yaş günü kutlamasına ait görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
10:48
SON DAKİKA! 8 yaşındaki cinayete kurban gitmişti! Narin Güran'ın 8’inci yaş günü kutlamasına ait görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8'inci yaş günü kutlamasına ait görüntüler ortaya çıktı.