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Türkiye’nin kanını donduran görüntü: Çocuğunu acımasızca döven cani baba tutuklandı!
Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
13:53
Türkiye’nin kanını donduran görüntü: Çocuğunu acımasızca döven cani baba tutuklandı!
Türkiye'nin kanını donduran olay Gaziantep'te yaşandı. Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba, infiale neden olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanarak tutuklandı. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. İşte haberin detayları…