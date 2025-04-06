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Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 13:53

Türkiye’nin kanını donduran görüntü: Çocuğunu acımasızca döven cani baba tutuklandı!

Türkiye'nin kanını donduran olay Gaziantep'te yaşandı. Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba, infiale neden olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanarak tutuklandı. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. İşte haberin detayları…

İHA
Türkiye’nin kanını donduran görüntü: Çocuğunu acımasızca döven cani baba tutuklandı!

Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, bir şahsın çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

Türkiye’nin kanını donduran görüntü: Çocuğunu acımasızca döven cani baba tutuklandı!

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki alan görüntülerin ardından çocuğu darp eden şahsın yakalanması için çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde olayın Gaziantep'te yaşandığı tespit edildi.

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Türkiye’nin kanını donduran görüntü: Çocuğunu acımasızca döven cani baba tutuklandı!

Olayla ilgili operasyon yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu öğrenilen Y.E. isimli yabancı uyruklu şahsı gözaltına alındı.

Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba tutuklandı | Video

Türkiye’nin kanını donduran görüntü: Çocuğunu acımasızca döven cani baba tutuklandı!

Cani baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete maruz kalan küçük çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Türkiye’nin kanını donduran görüntü: Çocuğunu acımasızca döven cani baba tutuklandı!

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehrimizde bir çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntülerin 4 Nisan 2025 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda, görüntülerde yer alan çocuğa şiddet uygulayan ve çocuğun babası olduğu anlaşılan Y.E isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmıştır.