LGS’de netleri uçuran taktikler

13 Haziran'da yapılacak 2026 Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yalnızca 2 ay kaldı. Bu süreçte yoğun çalışmaktan çok doğru strateji belirlemek belirleyici oluyor. Eksikleri kapatan, tekrarları sistemli yapan ve deneme sınavlarını analiz eden öğrenciler son iki ayda ciddi sıçrama yakalayabiliyor. Peki LGS'ye kalan sürede hangi derse nasıl çalışılmalı, eksikler nasıl tamamlanmalı? İşte sınavda netleri artıran ders ders çalışma taktikleri:

TÜRKÇE'DE ANLAM ODAKLI ÇALIŞIN: Türkçe testinde başarı okuduğunu anlama becerisine bağlı. Bu nedenle her gün düzenli paragraf sorusu çözmek şart. Uzun metinli sorulara alışmak için süre tutarak deneme yapılmalı. Yanlış yapılan sorularda sadece doğru cevaba bakmak yerine, metni neden yanlış yorumladığını analiz etmek gerekiyor.

MATEMATİKTE ÇÖZÜM DEFTERİ TUTUN: Matematikte en sık yapılan hata konuyu tam oturtmadan zor sorulara geçmek. Önce temel kazanımlar kısa tekrarlarla pekiştirilmeli. Ardından yeni nesil sorularla yorum gücü artırılmalı. Yapılamayan sorular için mutlaka "çözüm defteri" tutulmalı.

KISA ÖZETLER ÇIKARIN

FEN BİLİMLERİNDE KAVRAM NETLİĞİ: Fen dersinde ezber değil kavram bilgisi öne çıkıyor. Her konu için kısa özetler çıkarılmalı, özellikle deney ve grafik yorumlama soruları üzerinde durulmalı. Haftada en az bir gün sadece fen tekrarına ayrılmalı.

İNKILAP TARİHİ VE DİNDE TEKRAR ŞART: Bu derslerde bilgi ağırlığı fazla olduğu için düzenli tekrar büyük önem taşıyor. Kısa notlar, kronolojik tablolar ve kavram kartlarıyla çalışmak bilgiyi kalıcı hale getiriyor. Denemelerde çıkan yanlışlar mutlaka not edilmeli.

İNGİLİZCE'DE KELİME GÜCÜ: İngilizce testinde kelime bilgisi belirleyici. Her gün belirli sayıda kelime tekrar edilmeli. Okuma parçaları çözülerek hem kelime hem anlama becerisi birlikte geliştirilmeli. Son iki ayda haftada en az 2-3 deneme çözmek öneriliyor. Ancak asıl önemli olan deneme analizi. Öğrenciler yanlışlarını ders ders incelemeli, eksik olduğu konuları belirleyerek haftalık plana eklemeli. Nerede hata yapıldığı mutlaka analiz edilmeli. Öte yandan uzmanlar, son dönemde aşırı yüklenmenin verimi düşürdüğünü vurguluyor. Düzenli uyku, kısa molalar ve hafif fiziksel aktiviteler öğrenmeyi destekliyor.

1 GÜNLÜK ÖRNEK PROGRAM

09.00: Türkçe paragraf ve analiz

10.30: Matematik konu ve test

12.00: Mola

13.00: Fen tekrar ve soru

14.30: Dinlenme

15.30: İnkılap, İngilizce

17.00: Deneme veya yanlış analizi



DERS DERS EN KRİTİK KONULAR

Matematik: Problemler

Türkçe: Paragraf yorumu

Fen: Grafik ve deney

İnkılap: Kronoloji

İngilizce: Kelime bilgisi