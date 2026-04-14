Arsa yatırımcısı rotayı Anadolu’ya çevirdi

Pandemiyle birlikte değişen yaşam alışkanlıkları, Türkiye'de yatırım tercihlerini de kökten etkiledi. Özellikle 2020 sonrası dönemde arsa ve arazi yatırımları, bireysel ve kurumsal yatırımcıların radarına daha güçlü şekilde girdi. İzole yaşam ihtiyacıyla yıldızı parlayan arsalar, satış ve fiyat artışı rekorları kırarken, son yıllarda piyasa dengeye oturuyor. Fiyat artışları yüzde 23 seviyesine gerilerken, satılık sayısındaki azalış da dikkat çekiyor. Dikkat çeken başka bir veri de popüler bölgelerin fiyat artış rekorunu Anadolu illerine bırakmış olması. Pandemi döneminde sahil bölgeleri rekordan rekora koşarken şimdi listede başı Rize çekiyor.

3 YILDA HIZLA ARTTI

Endeksa & Emlakjet CEO'su Görkem Öğüt, arsa piyasasının son üç yılda çok hızlı bir yükseliş yaşadığını hatırlatarak, "Ancak bugün geldiğimiz noktada önemli bir değişim var. Fiyatlar hâlâ artıyor ama artık eskisi kadar hızlı değil. Mart 2023'te Türkiye genelinde ortalama arsa metrekare fiyatı 2 bin 696 TL seviyesindeydi. Mart 2026 itibarıyla bu rakam 7 bin 92 TL'ye yükseldi. Buna rağmen aynı dönemde aylık artış oranı yüzde 7'den yüzde 1'e, yıllık artış oranı ise yüzde 118'den yüzde 23 seviyesine geriledi. Bu tablo bize şunu söylüyor: Arsa piyasası yükselmeye devam ediyor ama artık daha dengeli ve öngörülebilir bir döneme girdi" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRLER HÂLÂ PAHALI

Fiyatları bölgelere göre analiz eden Öğüt, şu bilgileri verdi: "Büyükşehirler hâlâ en pahalı bölgeler. İstanbul'da metrekare fiyatı 20 bin TL'yi aşarken, İzmir, Antalya ve Muğla gibi şehirler de yüksek seviyelerini koruyor. Ancak bu şehirlerde artış hızının yavaşlaması, piyasanın bu bölgelerde doygunluğa yaklaştığını gösteriyor. Buna karşılık Anadolu illerinde dikkat çekici bir hareketlilik var. Van, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Erzurum gibi şehirlerde fiyat artışları yüzde 40-50 bandına ulaştı. Yani yatırımcı artık sadece büyükşehirlere değil, daha ulaşılabilir fiyat sunan alternatif bölgelere yöneliyor." Asıl dikkat edilmesi gereken noktanın fiyatlar değil, arz olduğuna dikkati çeken Öğüt, şunları söyledi: "Son verilere göre Türkiye genelinde arsa stokları bir ayda yüzde 33 azaldı. Büyükşehirlerde de benzer bir daralma söz konusu. Bu da piyasada satılık arsa bulmanın giderek zorlaştığını gösteriyor" dedi. Öğüt sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde arsa yatırımında kazancı belirleyecek olan şey yalnızca fiyat artışı olmayacak. Asıl farkı, doğru lokasyonda doğru arsaya ulaşabilen yatırımcılar yaratacak. Artık soru 'Fiyat ne kadar artacak?' değil, 'Doğru arsayı bulabilecek miyim?' oldu."



EN ÇOK ARTIŞ HANGİ BÖLGELERDE?

Mart ayında geçen yıla göre arsa fiyatları Türkiye genelinde yüzde 23 arttı. Pandemi döneminin yıldızı Çanakkale, Muğla, Sakarya, Antalya, Kırklareli, Aydın, İzmir, Yalova gibi illerde artış oranı Türkiye ortalamasının da altında kaldı. Ankara'da artış yüzde 27, İstanbul'da yüzde 15, İzmir'de yüzde 15 seviyesinde kaldı. Ancak bazı iller yüksek artışlarıyla dikkat çekti. Yüzde 30'un üzerinde artış yaşanan iller şöyle sıralandı: