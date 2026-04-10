Ayvayı yediler!

Meyve ve sebzede fahiş fiyata karşı son günlerde denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, zincir marketleri yine suçüstü yakaladı. Ticaret Bakanlığı, Ankara, İzmir, Antalya'daki bazı zincir marketlerde, meyve ve sebzelerde haksız fiyat artışına yönelik bulgular tespit ederek, gerekli idari yaptırımların uygulanması için konuyu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti. Denetimlerde sebze ve meyvelerin maliyetinin 5 katına satıldığı tespit edildi. Bakanlığın denetimlerinde 30 liradan alınan ayvanın 7.5 katlık farkla 225 liraya satıldığı belirlendi.

42'YE AL 250'YE SAT

Ankara Ticaret İl Müdürlüğünce, yapılan denetimlerde, marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketlerinin, Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelendiği belirtildi. İncelemelerde çarliston biberin market tarafından 42 liradan satın alındığı, ürünün tüketiciye 249.67 liradan sunulduğunu belirlendi. Pancarın market tarafından 15 liradan satın alındığı, ürünün tüketiciye 79.95 liradan sunulduğu, dolmalık biberin market tarafından 63.33 liradan satın alındığı, tüketiciye 249.67 liradan sunulduğu, maydanozun market tarafından 5 liradan alındığı, tüketiciye 19.95 liradan sunulduğu tespit edildi.

72 ŞUBE MERCEK ALTINDA

Öte yandan yine başkentte yapılan denetimlerde, zencefilin, market tarafından 53.5 liradan alınarak, tüketiciye 196 liradan sunulduğunun saptandığı belirtildi. Açıklamada, kırmızı biberin 75 liradan alınıp tüketiciye 286.33 liradan, göbek marulun 35 liradan alınıp tüketiciye 119.5 liradan, salkım domatesin 50 liradan alınarak 149.95 liradan, beyaz lahananın 8 liradan alınıp vatandaşa 24.95 liradan, kokteyl domatesin ise 72 liradan satın alınarak tüketiciye 219 liradan verildiğinin tespit edildiği bildirildi. Gerçekleştirilen bu denetimler sonucunda 11 farklı ticaret ünvanına sahip zincir markete ait toplam 72 şubede çok sayıda sebze ve meyvenin alış ve satış fiyatlarının karşılaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "İlgili ürünlerde fahiş fiyat artışı yapıldığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İZMİR'DE SIKI DENETİM

Açıklamada, İzmir'de de faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlere yönelik denetimlerin yapıldığı belirtildi. Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren hal içi tüccardan 5 liraya alınan patatesin, İzmir'deki firma tarafından tüketiciye 28.99 liradan sunulduğu tespitine ulaşıldığına değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi: "Sivri biberin, Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 50 liradan satın alındığı, İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 249.99 liradan sunulduğu, limonun Muğla'nın Dalaman ilçesindeki komisyoncudan 18 liradan alındığı, İzmir'deki firma tarafından tüketiciye 129.95 liradan satıldığı, ayvanın İran'dan ithal edilerek İzmir'deki hal içi tüccardan 30 liradan satın alındığı, İzmir'deki firma tarafından vatandaşa 225 liradan sunulduğu satıldığı tespit edilmiştir."

İLK FİYAT 17, SON FİYAT 179 TL

Antalya'da faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik denetimlerde lahana, patlıcan, taze fasulye, havuç, kabak, elma, domates ,biber ve mandalinaya ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketlerinin incelendiği belirtildi. Yapılan denetimlerde 35 liradan alınan patlıcanın 67 liradan satıldığı, elmanın Antalya'daki tüccar tarafından 55 liradan satın alındığı, hal içi tüccar tarafından 84 liradan firmaya satıldığı, tüketiciye ise 135 liradan sunulduğu belirlendi. Biberin Antalya'daki tüccar tarafından 17 liradan satın alındığı, hal dışı tüccar tarafından başka bir hal içi tüccara 40 liraya satıldığı, hal içi tüccar tarafından 174 liraya firmaya verildiği, tüketiciye 199 liradan sunulduğu tespit edildi.