Haberler Ekonomi Haberleri Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? MSB'den milyonları ilgilendiren açıklama geldi
Giriş Tarihi: 22.04.2026 12:09 Son Güncelleme: 22.04.2026 12:14

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ekonomi düzenlemesiyle birlikte bedelli askerlik ücreti yaklaşık 417 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

DHA
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamada bulundu. Resmi Gazete'nin 17 Nisan'daki sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesi ile Askeralma Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatan Aktürk, bedelli askerlik tutarının 416 bin 361 lira 30 kuruş olduğunu söyledi.

Aktürk şu ifadeleri kullandı:

Bedelli askerlik tutarı dört yüz on altı bin üç yüz altmış bir lira otuz kuruş (416.361,30 TL) olmuştur.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI #BEDELLİ ASKERLİK

