Büyükbaş 300 bin TL, küçükbaş 30 bin TL

Mayıs ayının son haftası kutlayacağımız Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Henüz ve marketlerin fiyatları açıklanmamış olsa da üreticilerde kurbanlık satışları hızlandı. Buna göre büyükbaş kurbanlık canlı hayvanların kilogram fiyatı 500 TL iken karkas et kilogram fiyatı 1.000 TL olarak piyasaya çıkıyor. Küçükbaşta ise canlı hayvanın kilogramı 700 TL, karkas etin kilogramıı ise 1.400 TL'den satışa sunuluyor.

330 MİLYAR TL'LİK CİRO BEKLENİYOR

Büyükbaş fiyatı 250 bin TL'den başlarken 700 bin liraya kadar çıkıyor. Ortalama fiyat ise 300 bin TL civarında seyrediyor. Büyükbaşta kişi başı hisse fiyatı da hayvanın kilogram ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 35 bin TL ile 50 bin TL arasında seyrediyor. Küçükbaş fiyatları ise 25-30 bin TL'den başlayıp 50 bin liraya kadar yükseliyor. Hemen her yıl olduğu gibi bu yıl da 2.5 milyon küçükbaş, 850 bin de büyükbaş hayvan kurbanlık olarak ayrılmış durumda. Üreticide satışları başlayan kurbanlıkların bayrama iki hafta kala sahaya ve çadırlara inmasi bekleniyor. En büyük hareketliliğin kurban pazarlarında kurulan çadırlarda olmasını bekleyen sektör oyuncuları, kurbanlıkların yüzde 40'ının satıldığını belirtiyor. Bu yıl ülkemizde 255 milyar TL'si büyükbaştan, 75 milyar TL'si de küçükbaştan olmak üzere toplamda 330 milyar TL'lik kurbanlık cirosu bekleniyor.

KURUMSAL SATIŞ YÜZDE 40'A ÇIKTI

Pandemiyle birlikte birçok alışkanlıkta olduğu gibi kurbanlık satışları da şekil değiştirmeye başladı. Öyle ki pandemi öncesinde bağış ve kurumsal satışlar toplam satışın yüzde 10-15'ini bulurken bu oran hemen her yıl arttı. Sektör temsilcilerinin Tarım Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilere göre artık Diyanet, Mehmetçik, Lösev gibi vakıflara yapılan bağışlar ile zincir marketler ya da büyük kesimhanelerde yapılan kurumsal satışlar toplamın yüzde 40'ını yakaladı. Bu oranın önümüzdeki 2 yılda yüzde 50'yi geçeceğini aktaran sektör oyuncuları, bu tür kesimlerin hem hayvan hem de insan sağlığı açısından daha iyi olduğunu vurguluyor.



ESK ELDE KALAN KURBANLIĞI ALACAK

Kurbanlık hayvanların özel beslendiğini, 2.5 milyon küçükbaş, 850 bin büyükbaşın pazara sunulduğunu anlatan ETBİR Baykanı Yücesan, "Pandemi öncesi insanlar kurbanlığını kendisi kesiyordu. Ancak pandemi sonrasında kurumsal satışlar ve bağışların oranı artarak yüzde 40'lara yaklaştı" dedi. Geçen yıl kurbanlıkların büyük bir bölümünün satıldığını anlatan Yücesan, şöyle devam etti: "Geçen yıl satışa sunulan hayvanların yüzde 5'i pazarda kaldı. Bunu da Et Süt Kurumu (ESK) üreticiden satın aldı. Bizim yaptığımız son toplantıda ESK yine pazarda kalan hayvanların alımını yapacağı taahhüdünü verdi. Bu durum üreticiyi de çok rahatlatıyor çünkü hayvanı geri götürmenin maliyeti çok daha büyük oluyor."

YURTDIŞI 3'TE 1 FİYATA

Kurban bağışları için vakıfların fiyatlarını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor. Sektör temsilcileri önceki yılları baz alarak yurtdışı kurbanlık fiyatlarının piyasanın 3'te biri olacağını söylüyor. Bu durumda vakıfların küçükbaş fiyatının ortalama 10 bin TL civarında olacağı öngörülüyor.

ÜRETİCİ MEMNUN

KIRMIZI Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, kurbanlık satışlarının üreticide hızlandığını belirterek, "Şu anda küçükbaş fiyatı 25 bin liradan başlıyor 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ancak 20-25 kilogram karkas etin çıktığı bir küçükbaşın ortalama fiyatı 30-35 bin TL bandında" dedi. Büyükbaş hayvanların ise canlı kilogram fiyatının 500 TL'den başladığını belirten Yücesan, "Kesim ve parçalama hizmeti aldığınızda kilogram fiyatı 550 TL. Karkas et kilogram fiyatı ise 1.000 lira olarak üreticilerimizde satışa sunuldu. 7 kişilik ortalama hisse fiyatı 35 bin TL'den başlıyor" diye konuştu. Mevcut hayvanların yüzde 30-40'ının üreticide satıldığına dikkat çeken Yücesan, "Bayrama 15 gün kala hayvanlar çadır ve kurban pazarlarına iner. En hızlı satış orada yapılır. Üreticilerimiz mevcut fiyatlardan memnun" ifadelerini kullandı