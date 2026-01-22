Emekli, dul ve yetim maaşı fark ödemeleri için tarih verildi!

Memur emeklisi, dul ve yetim aylığı alanlara maaş farkı ödemeleri için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli sandığı kapsamında maaş farkı ödemelerinin yarın hesaplara geçirileceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.