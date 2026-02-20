Faizsiz dev konut kampanyası: Şimdi al, 3. yılda ödemeye başla

Yıllarca birbiri ardına kampanyalar hazırlayarak gayrimenkul sektörünü atağa kaldıran Emlak Konut GYO, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya hazırladı. Dün itibarıyla başlayıp (19 Şubat) 18 Mart'a kadar devam edecek 'Hoş Geldin Evim Kampanyası' vatandaşa faizsiz ev sahibi olma imkânı sunacak. Üç farklı ödeme modeli seçeneği bulunan kampanya, şirketin 24 projesinde yer alan konutlar ve ticari üniteler için geçerli olacak.

HEM YATIRIM HEM OTURUM

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamada, belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek satış süreciyle hem oturum hem de yatırım amaçlı konut almak isteyen vatandaşlara önemli avantajlar sağlandığı belirtildi. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konut ve ticari üniteler için geçerli olan kampanyanın, planlı ve erişilebilir bir finansman yapısıyla ev sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçladığı ifade edildi. İFTARDAN SONRA DA AÇIK

Kampanya kapsamında Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile satış ofisleri Ramazan ayı boyunca mesai saatleri içinde ve iftardan sonra da hizmet verecek. Detaylı bilgi almak isteyenler www.emlakkonut.com.tr adresine, 444 36 55 numaralı çağrı merkezine veya kampanyaya katılan projelerin satış ofislerine başvurabilir.



İŞTE GEÇERLİ ÖDEME MODELLERİ PEŞİN ÖDEME MODELİ

Bu kapsamda peşin alımlarda yüzde 26 indirim fırsatı sunuluyor. Peşin ödeme avantajına ek olarak 6 taksit imkânı da sağlanarak konut alım süreci daha erişilebilir hale getiriliyor. 7 milyon 500 bin TL'lik evin fiyatı 5 milyon 550 bin TL'ye geriliyor. Örnek:

Satış Bedeli: 7.500.000 TL

İndirim Tutarı (Yüzde 26): 1.950.000 TL

İndirimli Fiyat: 5.550.000 TL

Peşinat Tutarı (Yüzde 26): 1.443.000 TL

Vadelendirilecek Tutar: 4.107.000 TL

Taksit Tutarı (6 Ay) : 684.500 TL

Toplam Tutar: 5.550.000 TL





YENİ YUVAM MODELİ

Emlak Konut'un, Emlak Katılım işbirliği ile geliştirdiği, 'Yeni Yuvam Modeli' de kampanyaya dahil edildi. Bu modelde Emlak Konut'tan ev alan vatandaş aynı zamanda tasarruf fiannsman sistemini de kullanıyor. Yeni kampanyada Emlak Konut'tan ev alacak vatandaş hem faizsiz sisteminin avantajını kullanacak hem de yüzde 12 indirim fırsatından faydalanacak. Örnek:

Satış Bedeli: 7.500.000 TL

İndirim Tutarı (Yüzde 12): 900.000 TL

İndirimli Fiyat: 6.600.000 TL

Peşinat Tutarı (Yüzde 20): 1.320.000 TL

Vadelendirilecek Tutar: 5.280.000 TL

Ara Ödeme (Yüzde 40-18. Ay): 2.640.000 TL

Tasarruf Finansman Tutarı (Yüzde 40): 2.640.000 TL

Tasarruf Finansman Taksit (30 Ay): 88.000 TL

Toplam Tutar: 6.600.000 TL



TAKSİT ERTELEME MODELİ

Bu satış modelinde ise; konut sahibi olmak isteyen vatandaşar, 24 ay taksit ödemiyor, ödemeler 3. yılda başıyor. Yüzde 20 peşnat ve yüzde 30'luk 2 ara ödeme yapan alıcı, 25. ayda taksit ödemeye başlıyor. Örnek:

Satış Bedeli: 7.500.000 TL

Peşinat Tutarı (Yüzde 20): 1.500.000 TL

Vadelendirilecek Tutar: 6.000.000 TL

Ara Ödeme (Yüzde 30-12. Ay): 2.250.000 TL

Ara Ödeme (Yüzde 30-24. Ay): 2.250.000 TL

Ödenecek Vade Sayısı: 18 Ay

Taksit Tutarı: 83.333,33

TL Toplam Tutar: 7.500.000 TL



HANGİ PROJELERDE GEÇERLİ?

"HOŞ Geldin Evim Kampanyası", Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli'deki 24 projesinde uygulanıyor. Bu projler şöyle: Batı Ataşehir Evleri, Odak İstanbul, Yeni Fikirtepe, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora Denizli, Gölyaka İstanbul, Komşu Finans Evleri, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka ve Vadi Panorama Evleri. Ayrıca kampanya kapsamında Bizim Mahalle, Semt Bahçekent ve Maslak 1453 projelerinin ticari üniteleri de satışa çıkarıldı.



OCAKTA 111 BİN 480 EV SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı konut satış istatistiklerine göre satışlar yüzde 4.7 düşüşle 111 bin 480 oldu. Böylece 19 ayın en düşük aylık satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 5.9 oranında azalarak 77 bin 411'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30.6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69.4 oldu.

KREDİLİ ALIM ARTTI

Türkiye genelinde kredili konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artarak 20 bin 263 oldu. Toplam konut satışında kredili satışın payı yüzde 18.2'ye çıkarak son 32 ayın en yüksek seviyesine geldi. Peşin ve senetli alımı gösteren diğer konut satışı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 oranında azalarak 91 bin 217 oldu.

YABANCI GERİLİYOR

Yabancılara yapılan konut satışları ise yıllık yüzde 20.8 azalarak bin 306 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.2 olarak gerçekleşti. Adet bazında ise Mayıs 2020'den sonraki en düşük rakam görüldü. Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 219 ile Rusya Federasyonu, 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.



3 BİN 444 İŞYERİ

TÜİK işyeri satış rakamlarını da açıklamaya başladı. Buna göre; Türkiye genelinde ilk el işyeri satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 azalarak 3 bin 444, ikinci el işyeri satışları ise yüzde 14.5 azalarak 9 bin 823 oldu. Toplam işyeri satışı ise 2025 Ocak ayına kıyasla yüzde 13.2 azalarak 13 bin 267'ye geriledi.

TÜRKİYE KONUT UMUDUNDA AVRUPA'YI SOLLADI

Avrupa'da her üç kişiden biri hayatı boyunca ev alamayacağını düşünürken, birçok ülkede bu oran yüzde 40'ları aşıyor. 2025 yılına ait rapora göre Türkiye ise yüzde 18 ile "ev alamam ya da almak istemiyorum" diyenlerin en düşük olduğu ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'de konut hâlâ güçlü bir yatırım ve değer aracı olarak görülüyor. Avrupa genelinde konut sahibi olma umudu zayıflarken, Avrupa'da her üç kişiden biri hayatı boyunca ev satın alamayacağını düşünüyor. Euronews'in bir emlak değerleme şirketinden derlediği habere göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 ülkede yapılan ankette katılımcıların ortalama yüzde 29'u "Asla ev ve bir mülk satın alabileceğimi sanmıyorum" cevabını verdi. 2025 yılında yapılan araştırmada kötümserliğin en yüksek olduğu ülke yüzde 44 ile Çekya oldu. Slovenya (yüzde 39), İtalya (yüzde 35), Malta (yüzde 34), İrlanda (yüzde 33), Polonya (yüzde 33) ve Macaristan (yüzde 33) da Avrupa ortalamasının üzerinde yer aldı.Türkiye ise yüzde 13 ile "asla ev alamam" diyenlerin en düşük olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Lüksemburg (yüzde 17) Türkiye'yi takip ederken, Litvanya'da bu oran yüzde 21 olarak ölçüldü. Avrupa'nın en büyük beş ekonomisi arasında İtalya yüzde 35 ile öne çıkarken, Almanya yüzde 28 ile ortalamanın biraz altında kaldı. İspanya ve Fransa yüzde 25, İngiltere ise yüzde 26 seviyesinde yer aldı. Almanya, Avusturya ve Çekya gibi ülkelerde artan fiyatlar ve uzun tasarruf süreleri nedeniyle yatırımcılar konuttan uzaklaştığı ifade edildi.