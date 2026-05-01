İşsizlik maaşı düşmeyecek

İşsizlik Sigortası Fonu'na devlet katkısı yüzde 1'den 0.5'e indirildi. Düzenleme sonrası "işsizlik maaşı azalır mı" tartışmaları gündeme geldi. İşsizlik fonuna devletin katkısının azalmasıyla birlikte maaşı hak edenlerin ücretlerinde düşüş yaşanmayacak ve maaşlar aynı şekilde yatmaya devam edecek. Halen, son 4 ay 2026 yılına ait asgari ücretle çalışana 13 bin 111 lira 72 kuruş, son 4 ay brüt 55 bin lira ile çalışanlara 21 bin 833 lira 2 kuruş, son 4 ay brüt 80 bin lira ile çalışanlara 26 bin 223 lira 44 kuruş işsizlik maaşı ödeniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Haziran 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. 4447 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca işsizlik sigortası primi; yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payından oluşmaktaydı. Yeni düzenlemeyle devlet payı yarıya indirilerek yüzde 0.5 olarak yeniden belirlendi. İşçi ve işveren paylarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

40 MİLYARLIK TASARRUF



2025 yılında İşsizlik Sigortası Fonu'na devlet tarafından aktarılan pay 83 milyar 317 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Devlet payının yüzde 0.5'e indirilmesiyle bu tutarın yaklaşık yarıya düşmesi bekleniyor. 2025 rakamları üzerinden hesaplandığında Hazine'nin yıllık yaklaşık 40 milyar TL tasarruf edeceği öngörülüyor. 2025 yılında fon varlığı yüzde 75 büyüyerek 628 milyar 479 milyon liraya ulaştı. Son 10 yılda fondan işverenlere aktarılan pay yüzde 20.3'ten 49.2'ye yükselirken, işsizlik ödemelerinin payı yüzde 37.4'ten 31.7'ye geriledi.

MAAŞ KAÇ LİRA?



KİM ALABİLİR?



İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Ayrıca hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı aranıyor. Bunun yanında, işten ayrılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması ve işten ayrılışın ardından 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.

NE KADAR SÜRE ÖDENİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.