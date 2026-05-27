İstanbul’da 10 ilçe dönüşüme koştu

Hükümet 1.5 milyon riskli konut bulunan İstanbul'da kentsel dönüşüm için adeta bir seferberlik yürütüyor. 1 milyon 875 bin lira destek sunan Yarısı Bizden kampanyasına 316 bin ev ve işyeri dahil olurken, son açıklanan 3 milyon liralık kredi paketi de yoğun ilgi gördü. İlçe bazında en fazla başvurunun ise Kadıköy, Bahçelievler, Bakırköy, Kartal, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Güngören, Üsküdar, Küçükçekmece ve Ümraniye'den geldiği öğrenildi. İşte İstanbul'u depreme hazırlayacak dönüşüm desteklerinde bilinmesi gerekenler...

3 MİLYON LİRA KREDİ FIRSATI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında dönüşüm kredisi veriliyor. Proje kapsamında ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0.69 faiz oranıyla, 3 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuluyor. Buna göre 3 milyon TL'nin aylık ödemesi 29 bin 156 TL oluyor. Kredi için tapu üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunmaması gerekiyor. Hane geliri de taksitin en az yüzde 70'ini karşılamalı. Ayrıca her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için krediden yararlanabiliyor.

EK FAİZ İNDİRİMİ VAR

Projede; riskli konut dışında başka evi olmayana, orta ve düşük gelirlilere, şehit ailelerine, emekli ve engellilere, hanehalkı reisi kadın olan ailelere ve A- B enerji sınıfında yapı inşa edenlere 'ek faiz indirimi' de yapılıyor. Oran yıllık 0.25 ile 1.25 arasında değişiyor. Dönüşüm alanları ve riskli yapılar için aylık 8 bin TL kira desteği veriliyor.

NASIL ALINACAK?

Riskli yapı sahipleri, bakanlık lisanslı kurumlarca riskli tespit edilen evinin dönüşüm için, bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşacak.

İnşaatın büyüklüğüne göre seçilecek müteahhidin sınıfı değişiklik gösterecek.

İnşaat ruhsatı alınan yapı için, müteahhit e-Devlet üzerinden ARAAD sistemine giriş yapacak ve proje kaydını gerçekleştirecek.

Proje evrakları başkanlıkça incelenip onaylanacak.

Ev ve işyeri sahipleri ise e-Devlet üzerinden giriş yaparak ARAAD sisteminden ön başvurusunu yapacak.

Daha sonra protokol imzalanan bankaya giderek gerekli evraklarla fiziki başvuru da yapılacak.

Kredi, başvurusunu tamamlayan ve kredi şartlarını sağlayan hak sahiplerinin bankadaki vadesiz TL hesabına aktarılacak ve blokede bekletilecek.

Ödeme inşaat ilerleme hızına göre etaplar halinde müteahhit firmanın hesabına geçecek.

HİBE VE KREDİ BİR ARADA

İki yıl önce devreye alınan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile vatandaşlara hem hibe hem de kredi veriliyor. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında evlerini yeniden inşa ettirmek isteyen vatandaşlara 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor. Yine hak sah-i binin bir dükkanı/işyeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma yardımı olmak üzere 1 milyon TL destek sağlanıyor. Hibelerde geri ödeme yok. Kredi taksit ödemeleri yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Yani vatandaş yeni evine geçtikten sonra taksit ödüyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmazken, sonraki yıllar TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.

31 ARALIK SON GÜN

Kampanya bu yılın sonunda sona erecekti. Ancak sahadan gelen talep üzerine yeni bir karar alındı. Buna göre 31 Aralık'a kadar ev ve işyerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar kampanyadan faydalanabilecek. Böylece; yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçler nedeniyle yılsonuna yetişemeyen vatandaşlar da sürece dahil edilecek.