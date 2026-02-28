Kazandılar ancak vergi ödemediler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önce vergi kaçakçılığı, sahte fatura, sonrasında da uyuşturucu operasyonlarında isimleri sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomenlerini sıkı takibe aldı ve 7.7 milyar liralık matrah farkı belirlendi. Vergi Denetim Kurulu'nca 2017-2025 yılları arasında yapılan inceleme ve denetimler ile sosyal medya sektöründe yapılan çalışmalar sonucunda bulunan matrah ve vergi farkları sırasıyla 7.7 milyar lira ve 1.2 milyar lira olarak tespit edildi. Fenomenlere yönelik incelemelerde tespit edilen mevzuata uyumsuzluklar ise "Banka hesap hareketleri ile beyan edilen kazanç arasındaki uyumsuzluk", "Üçüncü kişilerin hesaplarını kullanarak ödeme almak" olarak sıralandı.

YÜKÜMLÜLÜKLERİ HATIRLATILDI

Yapılan tespitler sonrasında vergiye uyumu sağlamak için fenomenlere 43 bin mesaj gönderildi. Ayrıca 25 bin sosyal medya fenomeninin çalıştığı 83 ajansla iletişim kuruldu, yükümlülükleri hatırlatıldı. Süreçte, sosyal medya platformlarının Türkiye'deki temsilcileri ile fenemonlerin vergi bilincinin geliştirilmesi konusunda görüşmeler yapıldı. Türkiye'de 2024 yılında üç büyük sosyal medya platformunda içerik paylaşan 360 bin hesap incelemeye tabi tutuldu. Bu arada, Türkiye'deki yıllık yaklaşık 250 milyar lira olan reklam pastasından fenomenlerin aldığı pay 7 milyar liraya ulaştı. Fenomenlere reklam için en fazla bütçe ayıran sektörler ise hızlı tüketim ürünleri, e-ticaret, tekstil- moda, perakende, finans ve bankacılık olarak sıralandı. Fenomenlerin en yaygın gelir türlerinin ise reklam, sponsorluk, bağış, hediye ve bahşişler, ürün tanıtım gelirleri ile ücretli abonelik gelirleri olarak sıralanıyor.