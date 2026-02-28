Milyonlara yeni hayat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin istihdamı konusunda çok yoğun çalıştıklarını belirterek, "Üniversiteli gençler ile ilgili GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) Programı hazırladık. Program; stajdan ilk işe, mesleki eğitimden üniversite hayatına, özel sektörden sosyal uyum programlarına kadar geniş bir yelpazede destek mekanizmalarını bir araya getiriyor" dedi. Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgiye göre, programla 3 milyon gence ulaşılması hedefleniyor. Programa katılacak gençlere staj ve işbaşı eğitim imkânları sağlanırken, kariyer desteği de verilecek. İşe başlayanların 6 ay boyunca maaş ve primlerini devlet karşılayacak.

ATIL GENÇLERE İSTİHDAM

Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) ile üç yıl içinde 450 bin gencin yeniden üretim sürecine kazandırılması hedefleniyor. Yarı zamanlı ve esnek bir çalışma modeli sunan program, gençlerin temel beceriler kazanmasını ve çalışma hayatına adım adım uyum sağlamasını amaçlıyor. Bakan Vedat Işıkhan, gençler kadar yaşlı nüfus için de projeler geliştirdiklerini belirterek, "Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 4 temel sosyal koruma ayağından biri olan Bakım Sigortası kapsamında, Uzun Süreli Yaşlı Bakım Sigortası'nın Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dünyada Fransa, İsveç, Japonya, Almanya gibi birçok ülkede uzun süreli bakım sigortası uygulanıyor ve devlet de destek sağlıyor. Kişilerin yaşlılık döneminde evde ya da bakımevinde, sağlık ve bakım giderlerinin karşılanmasına yönelik sigorta, ilk defa sigorta girişi yaptıracak vatandaşları kapsayacak şekilde çalışma hayatı boyunca devam edecek ve bunun sonucunda da yaşlılık döneminde giderler sigorta tarafından karşılanacak" dedi.

ESNEK ÇALIŞMA GELİYOR

Esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar sürdürdüklerini de anlatan Işıkhan, "Öncelikle kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışmaya ilişkin olarak, uygulamada yaşanan belirsizlikleri gidermeyi ve bu modelleri daha öngörülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Buradaki temel yaklaşımımız, esnek çalışmayı kayıt dışılığa iten bir alan olmaktan çıkarıp güçlü bir hukuki zemine kavuşturmaktır" diye konuştu.

ANNELERİN İZNİ UZUYOR

Annelerin ve babaların kullandığı doğum izinleri ile ilgili çalışmanın da sona yaklaştığı bilgisini veren Bakan Işıkhan, " Yasal düzenleme hazırlandığında TBMM gündemine gelecek. Bu konuda izin süreleri uzatılacak" dedi. Doğum iznini anneler mevcut durumda 16 hafta olarak kullanıyor. Bu iznin 20-24 haftaya çıkartılması planlanıyor.

İKRAMİYE YASASI HAZIR

BAKAN Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin artırılması ile ilgili yasal düzenlemenin de hazır olduğunu rakam konusunda karar verildiğinde hemen TBMM'ye sunulacağını belirtti. Emekliler şu anda her bayram için 4 bin TL ikrâmiye alıyor. Bunun 5 bin-6 bin aralığında bir rakama yükseltilmesi gündemde.