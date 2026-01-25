MTV ödemelerinde son hafta

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemelerinde 2 Şubat Pazartesi son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödenen MTV'ye ilişkin merak edilenler şöyle:MTV'den genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar muaf. Ayrıca engellilik oranı yüzde 90 ve daha fazla olan kişilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar MTV'den muaf.MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişiyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için 6.902 TL, 4-6 yaş 4.807 TL, 7-11 yaş 2.693 TL MTV ödenmesi gerekiyor. 1301- 1600 arası motor silindir hacmi ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan araç sahipleri 1-3 yaşta 12.028 TL, 4-6 yaşta 9.012 TL, 7-11 yaşta 5.220 TL MTV ödeyecek.Elektrikli araçlarda MTV'lerin 4'te 1'i ödeniyor. Örneğin 20 bin TL'lik MTV varsa 5 bin TL ödenir.Vergilendirme döneminin ilk 6 ayında satın alınan araçların 1 ay içinde motorlu taşıtlar vergisinin ödenmesi gerekiyor. Yani şubatta sıfır bir araç alan kişi "Ocak ayı geçti, MTV ödemem" diye düşünmesin, çünkü en geç mart ayında yılın ilk MTV taksitini ödemesi gerekecek. İkinci el araç alımında ise zaten satış işlemi borçsuz araçlara yapılabildiği için önceki satıcının ilk taksiti ödemiş olması gerekiyor.Araçların muayenesinin, alım-satımının yapılabilmesi için MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.Çok zor durumda olan mükellefler, vadesi geçmiş MTV ve buna bağlı gecikme zamları için aracın kayıtlı olduğu vergi dairesinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen şartların sağlanması koşuluyla 36 ayı geçmemek üzere ve tecil faizi alınarak anılan kanuna göre tecil ve taksitlendirme talep edebilir.Aracın yurt dışına çıkması durumunda tescil kaydı silinmediği takdirde MTV mükellefiyeti sonlandırılamayacağı için MTV'nin ödenmesi gerekiyor.Vefat eden kişiye ait aracın önceki dönemlere ait MTV borçları için aracın bağlı olduğu vergi dairesinden mirasçıların vergi borcunun tahakkuk edilmesi talep edilir.