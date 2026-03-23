Ramazan Bayramı’nda Ulaşım Rekoru: 12,3 Milyon Araç Geçiş Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre, 18-22 Mart tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 milyon 156 bin 520 araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ise 932 bin 212 araç geçti. Bakan, beş günlük bayram süresince iki boğaz köprüsünden toplam 2 milyon 88 bin 732 aracın geçtiğini belirtti.

Otoyollarda ise Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yollar üzerinden 7 milyon 846 bin 97 araç geçiş yaparken, Yap-İşlet-Devret projeleri kapsamındaki otoyollardan 4 milyon 491 bin 951 araç faydalandı. Böylece toplam araç geçişi 12 milyon 338 bin 48 olarak gerçekleşti.

OTOBÜS YOLCULUKLARINDA 1,6 MİLYON KİŞİ TAŞINDI

Bayram süresince şehirlerarası otobüs firmaları 44 bin 733 sefer düzenledi. Bu seferlerle 1 milyon 632 bin 831 yolcu taşındı.

RAYLI SİSTEMLERDE MİLYONLAR YOLCULUK YAPTI

İstanbul'da Marmaray ve diğer raylı sistemler yoğun ilgi gördü. Marmaray hattı 1 milyon 790 bin 733 yolcuya hizmet verirken, Sirkeci-Kazlıçeşme hattını 44 bin 898, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattını ise 114 bin 371 kişi kullandı.

Ankara'da Başkentray ile 249 bin 880 kişi taşınırken, kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 199 bin 882 yolcuya hizmet verdi.

YHT'DE GÜNLÜK REKOR KIRILDI

Yüksek Hızlı Trenlerle (YHT) 150 bin 989 yolcu seyahat etti. Bayramın son günü 41 bin 449 yolcu ile önceki rekor olan 39 bin 934 günlük yolcu sayısı aşıldı. Anahat ve bölgesel trenlerde ise 138 bin 314 kişi taşındı. Kent içi raylı sistemler ile YHT ve diğer trenleri toplam 2 milyon 489 bin 185 kişi kullandı.