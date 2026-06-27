SGK borç yapılandıracaklar dikkat! Borcunu yapılandıran teşvikten yararlanır

SGK prim borcu olan işverenler ve Bağ- Kur'lular'ın borç yapılandırmasının detayları belli oldu. SGK genelgesine göre, taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı, tecil faizi yüzde 39'dan 29'a indirildi, teminatsız tecil limiti ise 10 milyon TL'ye yükseltildi. 4A işveren prim borçları, 4B Bağ- Kur prim borçları, idari para cezaları, 2026 yılı Haziran (dahil) öncesi ay/dönemlere ilişkin borçlar ile 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırma kapsamına alındı. İlk taksitin ödenmesiyle haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak. Araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılabilecek. Borçlunun birden fazla SGK ünitesinde takip edilen borcu varsa, her bir üniteye ayrı ayrı yazılı başvuru yapması gerekiyor. Kanun çıkmadan önce tecil talebinde bulunmuş işletmeler, talep etmeleri durumunda likidite oranlarına göre 18 ay veya 36 aya kadar ilave taksit süresi alabilecek. Başvuruların hızla sonuçlanması için yetki sınırları da genişletildi. İşte sorularla yeni yapılandırma...

Hangi borçlar kapsama girdi?

2026 yılı Haziran ayı (dahil) öncesine ait sigorta ve işsizlik sigortası primleri ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilip kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırma kapsamında.

Son başvuru tarihi ne zaman?

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen kişilerin ilk taksit ödemesini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. İlk taksitin süresinde ödenmemesi halinde işletmeler faiz indiriminden yararlanamayacak.

Tüm borçlular 72 ay taksit hakkından yararlanabiliyor mu?

Hayır. 72 aylık taksit için likidite oranının 0.50 ve altında olması ve mali müşavirden onaylı Çok Zor Durum Raporu hazırlanması gerekiyor. Likidite oranı 0.51-1.00 arasında olanlar 36 aya kadar taksit hakkından yararlanıyor. Borcun 72 ay boyunca ertelenebilmesi için şirketin bilançosu üzerinden (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar formülüyle Likidite Durumu hesaplanmalı. Mali müşavirler tarafından imzalanan ve mizanla desteklenen "Çok Zor Durum Raporu" dosyaya eklenmediği sürece SGK tecil başvurularını dikkate almıyor ve uzun vadeli ödeme planlarını reddediyor.

Teminatsız yapılandırma limiti ne kadar?

10 milyon TL. Toplam borcun 10 milyon TL'yi aşması durumunda ise yalnızca bu tutarı aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilecek. Örneğin; 16 milyon TL borcunuz varsa, 10 milyon TL'si muaf tutulacak. Kalan 6 milyon TL'nin ise sadece yarısı, yani 3 milyon TL değerinde bir teminat mektubu veya gayrimenkul ipoteği sunulacak.

Birkaç SGK müdürlüğüne borcu olanlar için teminat nasıl hesaplanacak?

Örneğin, İstanbul'daki bir şirketin Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi'nde (SGM) tescilli işyerlerinin borcu 9.800.000 TL, Fatih SGM'de tescilli işyerinin borcu 9.000.000 TL, Pendik SGM'de tescilli işyerinin borcu 80.000.000 TL. Toplam il müdürlüğüne borç 98.800.000 TL. Bağcılar SGM ve Fatih SGM'ye olan borçlar ünite bazında her biri 10.000.000 TL'yi aşmadığı için bu SGM'ler herhangi bir teminat almadan tecil işlemi yapacak. Ancak Pendik SGM, 80.000.000 TL borç bulunması nedeniyle teminatsız tecil tutarı olan 10.000.000 TL'yi aşan kısmı için (80.000.000-10.000.000) / 2 = 35.000.000 TL teminat alnacak.

Tecilli borcu olan yeni yapılandırmadan yararlanabiliyor mu?

Mevcut tecilli borçlar da yeniden yapılandırılabiliyor. Daha önce yapılandırılmış borçlara sahip işverenler yüzde 29 faiz oranıyla taksitlerini düzenleyebilir. Kanun çıkmadan önce tecil talebinde bulunmuş işletmeler, talep etmeleri durumunda likidite oranlarına göre 18 ay veya 36 aya kadar ilave taksit süresi alabilir. Devam eden bu teciller için de 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren yıllık yüzde 29 indirimli tecil faizi geçerli olacak.

Bağ-Kur'lu başvurabilir mi?

Bağ-Kur kapsamındaki 4B prim borçları da düzenleme kapsamına dahil edildi.

Yapılandırma sonrası hacizler kalkıyor mu?

İlk taksitin ödenmesinin ardından icra takip, haciz ve satış işlemleri anında durdurulacak. Araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılacak ve satış işlemleri iptal edilecek. Ancak mallar üzerindeki mevcut hacizler (borç bitene kadar) baki kalacak. İşletmeler, SGK prim teşviklerinden (%5 işveren hissesi indirimi) yeniden yararlanılabilecek. "Borcu yoktur" belgesi alınabilir hale gelecek.

Nereye başvuru yapılacak?

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 18.000.000 TL ve altındaki borçlar doğrudan işlemi yürüten Sosyal Güvenlik Merkez Müdürleri (SGM) tarafından, bu tutarı aşan borçlar ise doğrudan SGK İl Müdürleri tarafından onaylanacak.

Taksit aksatanın yapılandırması biter mi?

Örneğin, bir şirket borcunu 5 Ağustos tarihinde 72 ay süre ile tecil ettirdi. 71 taksiti ödedi, 72'nciyi ödemedi. 72'nci taksiti, son ödenme süresi olan 5 Temmuz 2032 tarihine kadar ödemezse 6 Temmuz 2032 tarihi itibarıyla tecil işlemi bozulacak.



BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



ÖNCE borç tespiti yapılacak. e-Devlet (turkiye. gov.tr) veya SGK'nın online hizmetleri üzerinden toplam prim borç dökümü alınacak. 4A ve 4B borçları ayrı ayrı görüntülenecek.

500.000 TL ve üzeri borçlarda mali müşavirler desteğiyle bilanço verileri üzerinden likidite oranı hesaplanacak. (Bu oran hem taksit süresini hem de çok zor durum raporunun içeriğini belirliyor.)

72 aylık taksit için likidite oranının 0.50 ve altında olması gerekir. Mali müşavir tarafından imzalanan, mizan ve bilançoyla desteklenen rapor hazırlanacak.

500.000 TL altı borçlarda 'Çok Zor Durum Raporu' yerine mali durum bildirim formu ile başvuru yapılabilir. 500.000 TL ve üzeri borçlarda mali müşavir onaylı, mizan destekli Çok Zor Durum Raporu zorunlu.

TOPLAM borcun 10 milyon TL'yi aşması durumunda aşan kısmın yüzde 50'si kadar teminat (banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, devlet tahvili) hazırlanacak.

BAŞVURULAR SGK il/ilçe müdürlüğüne şahsen ya da e-Devlet üzerinden online yapılacak.

BAŞVURUNUN kabul edilmesinin ardından ilk taksitin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Ödeme gecikirse faiz yeniden yüzde 39 olacak.