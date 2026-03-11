Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: İstanbul TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak? Murat Kurum tarih verdi
Giriş Tarihi: 11.03.2026 15:18 Son Güncelleme: 11.03.2026 15:20

SON DAKİKA: İstanbul TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak? Murat Kurum tarih verdi

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da kuraların çekileceği tarihi açıkladı.

SON DAKİKA: İstanbul TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak? Murat Kurum tarih verdi
  • ABONE OL

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da kuraların çekileceği tarihi açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik.

Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul'umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İstanbul TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak? Murat Kurum tarih verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz