X’te sahte haber vurgunu

Son dönemde X platformunda hızla yayılan sponsorlu reklamlar, klasik dolandırıcılık yöntemlerini aşarak yeni bir boyut kazandı. Yapay zekâ destekli sahte içerikler üzerinden yürütülen bu dolandırıcılık operasyonlarının hedefinde manevi değerler, yaşlılar, başörtülü kadınlar ve siyasi kutuplaşma var. Gelinen noktada yalnızca bireysel para kaybı değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital ekonomisine ve toplumsal birlik güvenine de darbe vuruyor.

İNANIP TIKLAMA YÜZDE 20'LERE ÇIKTI

Reklamlarda sıkça kullanılan yöntem, yaşlı başörtülü kadınların ünlü isimlerle kavga ettiği sahnelerin yapay zekâ ile üretilmesi. İlk bakışta gerçek bir televizyon programı karesi gibi duran bu görüntüler, toplumun dini, kültürel ve siyasi hassasiyetlerini hedef alıyor. Amaç, öfke ve merak duygusunu tetikleyerek yüksek tıklama almak. İstatistiklere göre bu sahnelere inanların oranı da hala oldukça yüksek.

Bazı sahte reklamlarda içeriğe inanma oranı yüzde 15 ile 20 arasında değiştiği ifade ediliyor. Bu dolandırıcılık ağları özellikle kripto para, forex ve sahte yatırım platformlarına yönlendirme yapıyor. Vatandaşlar yüksek kar vaadiyle para yatırdıktan sonra bir daha ulaşamıyor. Sabah'ın ulaştığı kaynaklara göre, yalnızca tıklama ve reklam geliri değil; çalınan kişisel veriler ve banka bilgileri üzerinden çok daha büyük ölçekli ekonomik vurgunlar gerçekleştiriliyor. Operasyonların arkasındaki asıl amaçlardan birinin de toplumsal kutuplaşmayı artırmak olduğu değerlendiriliyor. Özellikle muhafazakâr kesimi hedef alan sahte içerikler hem bu kesimde öfke yaratıyor hem de karşı tarafı provoke ederek toplumsal gerilimi yükseltiyor. Bu kaos ortamı, dijital ekonomiye olan güveni zedeliyor ve uzun vadede Türkiye'nin fintech ve dijital finans sektörüne zarar veriyor.

X ÖNLEM ALMIYOR

X'in yapay zekâ ile üretilmiş yanıltıcı içeriklere karşı bazı yaptırımlar getirdiği biliniyor. Ancak uzmanlara göre alınan önlemler hâlâ yetersiz kalıyor. Yakın zaman önce X'e Avrupa Birliğinden 200 milyon euroya yakın ceza kesilmişti.

TIKLAYINCA NE OLUYOR?

Uzmanlar ve medya gözlemcilerinin incelediği vakalarda sistem genellikle şu şekilde çalışıyor:

Kullanıcı şok edici görseli görüp "Videoyu izle", "Gerçek ortaya çıktı" veya "Detaylar burada" butonuna tıklıyor.

Kısa linkler (örnekteki malltheodoi. com tarzı) üzerinden sahte haber sitelerine yönlendiriliyor.

Bu siteler büyük medya kuruluşlarının internet tasarımını taklit ediyor.

Kullanıcıya "devam etmek için" kişisel bilgi formu doldurtuluyor veya yüksek getirili yatırım fırsatları sunuluyor.

Bazı durumlarda cihazına virüs bulaştırılarak banka uygulamalarına ve kişisel verilere erişim sağlanıyor.