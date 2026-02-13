14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2026: Eşe, sevgiliye, kadına, erkeğe, romantik sözler

"Zamanın içinde kaybolmaktan korkmuyorum artık; çünkü senin olduğun her an, ait olduğum yerdeyim."

"Seninle sadece bir günü değil, hayatın her karesini paylaşmak; en zorlu anlarda bile gözlerinin içine bakıp huzuru bulmak benim en büyük servetim."

"Kalbinin ritmi, ruhumun en sevdiği melodi. Seninle yaşlanmak değil, seninle her gün yeniden doğmak istiyorum."