Yeni yılda sosyal desteklere zam! SED ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:56
Asgari ücret zammının netleşmesinin ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Memur zammının belli olmasıyla birlikte sosyal destek ödemeleri de doğrudan etkilenecek. 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım parası, aile yardımı ve SED ödemeleri memur maaş zammı katsayısına paralel olarak belli olacak. Peki, sosyal destek ödemeleri ne kadar olacak?