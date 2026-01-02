Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yeni yılda sosyal desteklere zam! SED ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:56

Yeni yılda sosyal desteklere zam! SED ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının netleşmesinin ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Memur zammının belli olmasıyla birlikte sosyal destek ödemeleri de doğrudan etkilenecek. 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım parası, aile yardımı ve SED ödemeleri memur maaş zammı katsayısına paralel olarak belli olacak. Peki, sosyal destek ödemeleri ne kadar olacak?

Yaklaşık 2,4 milyon vatandaşın faydalandığı sosyal destek ödemeleri, 2026 Ocak ayı itibarıyla memur zammı oranında yükselecek. Memur maaşları ve memur emeklisi aylıkları; toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşimiyle belli olacak. Peki, SED ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETLE GELİR SINIRLARI YÜKSELDİ

65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alabilmek için hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir düzeyinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile gelir sınırı 65 yaş aylığı için 11 bin 10 TL'ye evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL'ye, engelli aylığı için 5 bin 381 TL - 8 bin 86 TL aralığına yükseldi.

SED ÖDEMELERİ İÇİN GÖZLER 5 OCAKTA

Sosyal ve ekonomik yardım destekleri (SED) Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak memur maaşı kat sayısı ile belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı veriler ile 5 aylık enflasyon yüzde 11,21, enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11 dahil olmak üzere toplam zam oranı yüzde 17,57 oldu.

MEMUR MAAŞI KAT SAYI HESABI

1. Senaryo (%19,61): 1,399680
2. Senaryo (%18,84): 1,390830
3. Senaryo (%18,70): 1,389191
4. Senaryo (%17,79): 1,378363

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammı sonrası 65 yaş aylığı yaklaşık 5.390 TL civarında ödeniyor. Birinci senaryoya göre 65 yaş aylığı 6.447,46 TL'ye ikinci senaryoya göre 6.405 TL'ye, üçüncü senaryoya göre 6.397 TL'ye ve son olarak 4. senaryoya göre ise 6.348 TL'ye yükselecek.

ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Engelli aylığı hesaplamasında memur katsayısının yanı sıra engellilik oranı da dikkate alınıyor.

Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den ortalama olarak 5.065 TL ila 5.145 TL arasında değişecek.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 7.598 TL ila 7.719 TL'ye yükselecek.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 4.303 TL'den 5.068-5.146 TL'ye ulaşacak.

DUL VE YETİM MAAŞI İÇİN HESAPLAMA

Dul ve yetim maaşları da yeni yılda zamlanacak. Aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.770 TL ila 15 bin TL' arasında değişecek.

Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.847 ila 10 bin TL, arasında, aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı 4.180 TL'den 4.9123 TL ila 5 bin TL arasında şekillenecek.

KESİN RAKAM GENELGEYLE BELLİ OLACAK

Memur maaş katsayısı 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve diğer sosyal yardımların hesaplanmasında kullanılıyor. Memur kat sayısı Temmuz ayında 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014 olarak belirlenmişti.

Memur katsayısı için kesin rakam, TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verisi açıklandıktan sonra yayımlanacak genelgeyle netleşecek. Böylelikle 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal yardımlara yapılacak zam da belli olacak.

İşte 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı için 4 farklı senaryoda ayrıntılı hesap tablosu.

