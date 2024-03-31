Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bingöl seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Bingöl yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:30

Bingöl seçim sonuçları 2024 canlı takip || 31 Mart Bingöl yerel seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr'de olacak!

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü düzenleniyor. 60 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 ili 5 yıl boyunca yönetecek yeni yerel yöneticiler belli olacak. Seçim sonucu oy sayımının bitmesiyle birlikte netleşecek. Bingöl seçim sonuçları canlı ve anlık verileri yayın yasağı kalkar kalkmaz sabah.com.tr'nin özel seçim ekranında yer alacak. YSK tarafından anbean yayınlanan oy oranları ardından Bingöl seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, YSK verileri ile Bingöl yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

Bingöl seçim sonuçları! YSK Bingöl yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra oy sayımı süreci başlayacak. Seçim sonucu, açılan sandık sayılarına göre güncellenerek anbean sabah.com.tr'den yayınlanacak. Bingöl seçim sonuçları ile canlı ve anlık oy oranları ayrıntılı bir şekilde haberimizden takip edilebilecek. İlin yanı sıra ilçe seçim sonuçları ve hangi partiye ne kadar oy çıktığını da bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki; Bingöl seçimi kim kazandı? İşte, YSK verileri ile Bingöl yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı!

BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Bingöl Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Bingöl seçim sonuçları! YSK Bingöl yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Erdal Arıkan

CHP: Yücel Dara Gökel

İYİ Parti: Erkan Tümen

DEM Parti: Aydın Bürçün

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Ziya Buyankara

Bingöl Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bingöl seçim sonuçları! YSK Bingöl yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BİNGÖL SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Bingöl'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Adaklı Seçim Sonuçları

Genç Seçim Sonuçları

Karlıova Seçim Sonuçları

Kiğı Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Solhan Seçim Sonuçları

Yayladere Seçim Sonuçları

Yedisu Seçim Sonuçları

Bingöl seçim sonuçları! YSK Bingöl yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

BİNGÖL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

YSK'nın kesin aday listesine göre Bingöl Belediye Başkanı olabilmek için yarışacak adayların isimleri şu şekilde:

AK Parti: Erdal Arıkan

CHP: Yücel Dara Gökel

İYİ Parti: Erkan Tümen

DEM Parti: Aydın Bürçün

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Ziya Buyankara

Zafer Partisi: Ahmet Uçar

Saadet Partisi: Mehmet Eser

HÜDA PAR: Yunus Emiroğlu

DEVA: Mesut Günaydın

HAK-PAR: Ayten Argış

Demokratik Sol Parti: Mustafa Kaya

Halkın Kurtuluş Partisi: İbrahim İniş

Türkiye Komünist Hareketi: Burak Masat

Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet Fatih Ay

Yeni Türkiye Partisi: Remzi Güçlü

Millet Partisi: Bayram Örnek

Milli Yol Partisi: Vedat Gönlüaçık

Bingöl seçim sonuçları! YSK Bingöl yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİME 34 SİYASİ PARTİ KATILACAK

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

SON DAKİKA