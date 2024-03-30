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Haberler Galeri Denizli Merkezefendi seçim sonuçları! YSK Merkezefendi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:20

Denizli Merkezefendi seçim sonuçları! YSK Merkezefendi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Milyonlarca seçmen, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye Yerel Seçimleri ile 5 yıl boyunca görevde olacak büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle birlikte sandıklar açılacak ve oylar sayılacak. Yayın yasağı kalkar kalkmaz Denizli Merkezefendi seçim sonuçları ve oy oranları sabah.com.tr yerel seçim sonuçları 2024 sayfasından takip edilebilecek. YSK tarafından canlı ve anlık olarak yayınlanan veriler ışığında Merkezefendi seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz! İşte, YSK ile Merkezefendi yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip linki!

Denizli Merkezefendi seçim sonuçları! YSK Merkezefendi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Denizli Merkezefendi seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonucu ile canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'den yayınlanacak. Denizli'nin 340 bin 400 nüfuslu ilçesinde ikamet eden seçmenlerin araştırdığı Merkezefendi seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı 31 Mart akşamı haberimizde olacak! İşte, YSK verileri ile Merkezefendi yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

DENİZLİ MERKEZEFENDİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Denizli Merkezefendi seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Denizli Merkezefendi seçim sonuçları! YSK Merkezefendi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERKEZEFENDİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Ekrem Başer

CHP: Şeniz Doğan

İYİ Parti: Fatih Coşkun

DEM Parti: Hasan Eliş

Yeniden Refah: Tamer İm

Denizli Merkezefendi Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Denizli Merkezefendi seçim sonuçları! YSK Merkezefendi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Denizli'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Acıpayam Seçim Sonuçları

Babadağ Seçim Sonuçları

Baklan Seçim Sonuçları

Bekilli Seçim Sonuçları

Beyağaç Seçim Sonuçları

Bozkurt Seçim Sonuçları

Buldan Seçim Sonuçları

Çal Seçim Sonuçları

Çameli Seçim Sonuçları

Çardak Seçim Sonuçları

Çivril Seçim Sonuçları

Güney Seçim Sonuçları

Honaz Seçim Sonuçları

Kale Seçim Sonuçları

Merkezefendi Seçim Sonuçları

Pamukkale Seçim Sonuçları

Sarayköy Seçim Sonuçları

Serinhisar Seçim Sonuçları

Tavas Seçim Sonuçları

Denizli Merkezefendi seçim sonuçları! YSK Merkezefendi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Denizli Merkezefendi'de AK Parti Ekrem Başer, CHP Şeniz Doğan, İYİ Parti Fatih Coşkun, DEM Parti Hasan Eliş, Yeniden Refah Partisi Tamer İm, BBP Mustafa Uçan, Zafer Partisi Yunus Eren Çetin, Memleket Partisi Haydar Volkan Haytaoğlu, DSP İbrahim Doğukan Yıldız ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Denizli Merkezefendi seçim sonuçları! YSK Merkezefendi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

MERKEZEFENDİ MAHALLELERİ

Merkezefendi'de 50 mahalle vardır:

1200 Evler

Adalet

Akçeşme

Akkonak

Alpaslan

Altındere

Altıntop

Aşağışamlı

Bahçelievler

Barbaros

Barutçular

Başkarcı

Bereketler

Bozburun

Çakmak

Çeltikçi

Değirmenönü

Eskihisar

Gerzele

Göveçlik

Gültepe

Gümüşçay

Hacıeyüplü

Hallaçlar

Hisar

İlbade

Kadılar

Karahasanlı

Karaman

Kayalar

Kumkısık

Mehmet Akif Ersoy

Merkez Efendı

Muratdede

Salihağa

Saraylar

Saruhan

Selçuk Bey

Servergazi

Sevindik

Sırakapılar

Sümer

Şemikler

Şirinköy

Üzerlik

Yeni

Yenişafak

Yenişehir

Yeşilyayla

Zafer

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