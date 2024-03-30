Denizli Merkezefendi seçim sonuçları! YSK Merkezefendi yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları sabah.com.tr'de!

Denizli Merkezefendi seçim sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. İl il, ilçe ilçe seçim sonucu ile canlı ve anlık oy oranları YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'den yayınlanacak. Denizli'nin 340 bin 400 nüfuslu ilçesinde ikamet eden seçmenlerin araştırdığı Merkezefendi seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı 31 Mart akşamı haberimizde olacak! İşte, YSK verileri ile Merkezefendi yerel seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı!

DENİZLİ MERKEZEFENDİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Denizli Merkezefendi seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.