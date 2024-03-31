Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kayseri seçim sonuçları! YSK Kayseri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:09

Kayseri seçim sonuçları! YSK Kayseri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart günü ortaya çıkacak yerel seçim sonucu ile il ve ilçe bazında belediye başkanları belli olacak. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte canlı oy oranları ekranlara yansımaya başlayacak. Bu nokta il bazlı takip başlayacak. Takip edilecek başlıklar arasında Kayseri seçim sonuçları 2024 de yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti gibi partilerden aday çıkan Kayseri'de seçimi kim kazandı sorusu yanıtlanacak. İşte, Kayseri yerel seçim sonuçları ekranı…

Kayseri seçim sonuçları! YSK Kayseri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

81 ilde olduğu üzere Kayseri de sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy verme saatlerinde oylarını kullanacak seçmen, canlı oy oranları için ekran başına geçecek. Kayseri seçim sonuçları ilçe ilçe takip edilecek. Adayların ve partilerin aldıkları oy yüzdeleri sabah.com.tr'den anlık yayımlanacak. İşte, Kayseri yerel seçim sonuçları 2024 veri ekranı…

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart 2024 Pazar akşamı siyasi partilerin ve adayların oy oranları canlı canlı ekrana yansıyacak. İşte; anlık takip için Kayseri Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Kayseri seçim sonuçları! YSK Kayseri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Memduh Büyükkılıç

CHP: Murat Molu

İYİ Parti: Kazım Yücel

DEM Parti: İhsan Sarıyar

Yeniden Refah Partisi: Abdullah Özkırış

Kayseri Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kayseri seçim sonuçları! YSK Kayseri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Kayseri'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Akkışla Seçim Sonuçları

Bünyan Seçim Sonuçları

Develi Seçim Sonuçları

Felahiye Seçim Sonuçları

Hacılar Seçim Sonuçları

İncesu Seçim Sonuçları

Kocasinan Seçim Sonuçları

Melikgazi Seçim Sonuçları

Özvatan Seçim Sonuçları

Pınarbaşı Seçim Sonuçları

Sarıoğlan Seçim Sonuçları

Sarız Seçim Sonuçları

Talas Seçim Sonuçları

Tomarza Seçim Sonuçları

Yahyalı Seçim Sonuçları

Yeşilhisar Seçim Sonuçları

Kayseri seçim sonuçları! YSK Kayseri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Memduh Büyükkılıç, CHP Murat Molu, İYİ Parti Kazım Yücel, Yeniden Refah Partisi Abdullah Özkırış ve DEM Parti ise İhsan Sarıyar ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kayseri seçim sonuçları! YSK Kayseri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLİR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerinde İl ve Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Meclisi Üyeleri, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar seçilecek.

Belediye başkanları ve muhtarlar en çok oyu alma kıstasına göre belirlenecek. İl ve ilçe belediye meclis üyeleri ise siyasi partilerin aldıkları oy bazında belirlenecek.

SON DAKİKA