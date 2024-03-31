Kayseri seçim sonuçları! YSK Kayseri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLİR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Türkiye Mahalli İdareler Seçimlerinde İl ve Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Meclisi Üyeleri, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar seçilecek.

Belediye başkanları ve muhtarlar en çok oyu alma kıstasına göre belirlenecek. İl ve ilçe belediye meclis üyeleri ise siyasi partilerin aldıkları oy bazında belirlenecek.