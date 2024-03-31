Kayseri seçim sonuçları! YSK Kayseri yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
13:09
31 Mart günü ortaya çıkacak yerel seçim sonucu ile il ve ilçe bazında belediye başkanları belli olacak. YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte canlı oy oranları ekranlara yansımaya başlayacak. Bu nokta il bazlı takip başlayacak. Takip edilecek başlıklar arasında Kayseri seçim sonuçları 2024 de yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti gibi partilerden aday çıkan Kayseri'de seçimi kim kazandı sorusu yanıtlanacak. İşte, Kayseri yerel seçim sonuçları ekranı…