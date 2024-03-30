Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
12:30
CANLI TALAS SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 Sakarya Hendek yerel seçim sonucu anlık oy oranı
Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yurt genelinde oy kullanma işlemi çoğunlukla 08.00'da başlayacak 17.00'da sona erecek. Kayseri Talas seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık Talas seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu verileri ile Kayseri Talas yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.