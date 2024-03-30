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Haberler Galeri CANLI TALAS SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 Sakarya Hendek yerel seçim sonucu anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:30

CANLI TALAS SEÇİM SONUÇLARI | 31 Mart 2024 Sakarya Hendek yerel seçim sonucu anlık oy oranı

Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yurt genelinde oy kullanma işlemi çoğunlukla 08.00'da başlayacak 17.00'da sona erecek. Kayseri Talas seçimi kim kazandı sorusu sandıklardan çıkan oylara göre yanıt bulacak. Canlı ve anlık Talas seçim sonuçları ve adayların oy oranları YSK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu verileri ile Kayseri Talas yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.

Kayseri Talas seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Talas seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Kayseri Talas seçimi kim kazandı sorusu 31 Mart Pazar günü netleşecek. Türkiye bu hafta sonu yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlemek için sandığa gidecek ve kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Talas seçim sonuçları YSK tarafından duyurulacak ve sabah.com.tr'de yayınlanacak. İşte YSK Talas yerel seçim sonuçları 2024 öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

KAYSERİ TALAS SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Kayseri Talas seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Kayseri Talas seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Talas seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

KAYSERİ TALAS SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Mustafa Yalçın

CHP: Hacı İbrahim Yıldırım

İYİ Parti: Göker Gözütok

Yeniden Refah: Selver Boztaş

BBP: Hakan Taşpınar

Talas Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kayseri Talas seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Talas seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

KAYSERİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Kayseri'de diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Akkışla Seçim Sonuçları

Bünyan Seçim Sonuçları

Develi Seçim Sonuçları

Felahiye Seçim Sonuçları

Hacılar Seçim Sonuçları

İncesu Seçim Sonuçları

Kocasinan Seçim Sonuçları

Melikgazi Seçim Sonuçları

Özvatan Seçim Sonuçları

Pınarbaşı Seçim Sonuçları

Sarıoğlan Seçim Sonuçları

Sarız Seçim Sonuçları

Talas Seçim Sonuçları

Tomarza Seçim Sonuçları

Yahyalı Seçim Sonuçları

Yeşilhisar Seçim Sonuçları

Kayseri Talas seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Talas seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

TALAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mustafa Yalçın, CHP Hacı İbrahim Yıldırım, İYİ Parti Göker Gözütok, Yeniden Refah Selver Boztaş, BBP Hakan Taşpınar Güngör ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kayseri Talas seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Talas seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

TALAS MAHALLELERİ

Akçakaya

Alaybeyli

Ardıç

Bahçelievler

Başakpınar

Cebir

Çatakdere

Çevlik

Çömlekçi

Endürlük

Han

Harman

Kamber

Kepez

Kiçiköy

Koçcağız

Kuruköprü

Mengücek

Mevlana

Örencik

Reşadiye

Sakaltutan

Sosun

Süleymanlı

Tablakaya

Yamaçlı

Yazyurdu

Yenidoğan

Yukarı

Zincidere

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